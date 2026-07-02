Xiaomi wilt Porsche slopen met giga-spoiler des doods en absurd vermogen

Een paar jaar geleden kende je Xiaomi vooral van die telefoons, slimme lampen en stofzuigers die onder je bank verdwijnen. Inmiddels bouwt het merk auto’s. En niet zomaar auto’s. Xiaomi lijkt nu namelijk te werken aan een elektrische supercoupé met mogelijk meer dan 2.000 pk. Niet slecht toch?

Xiaomi heeft er zin in

Op Chinese snelwegen is een zwaar gecamoufleerd prototype gespot dat duidelijk geen EV voor woon-werkverkeer is. De auto oogt nogal laag, breed en agressief, met lijnen die toch wel wat weghebben van de Xiaomi SU7. Subtiliteit? Die ligt nog ergens in de fabriek waarschijnlijk.

Achterop zit namelijk een spoiler waar zelfs een Porsche 911 GT3 RS even van moet slikken. Dat ding is echt gigantisch. Voeg daar een diffuser van formaat pizzaoven aan toe en je weet: iemand bij Xiaomi heeft besloten om echt all-out te gaan. Ook de verbrede wielkasten en extra luchtkanalen hinten op serieuze prestaties.

Meer pk dan gezond is

En dan het echt absurde gedeelte. Xiaomi presenteerde anderhalf jaar geleden al een quad-motor platform met actieve wielophanging en een piekvermogen van 2.054 pk. Tot nu toe heeft het merk die aandrijflijn nog nergens gebruikt. Dus natuurlijk gaat meteen iedereen rekenen.

Als dit prototype inderdaad dat platform krijgt, praten we over hypercar-vermogen. Niet Taycan Turbo S-snel. Niet Plaid-snel. Meer richting: waarom heeft een straatauto überhaupt zoveel vermogen nodig? Waarschijnlijk omdat het kan.

Porsche mag opletten

Dat Xiaomi zich op Porsche richt, is niet eens zo gek. De SU7 werd al gezien als een serieuze uitdager van de Porsche Taycan, en blijkbaar vonden de Chinezen dat nog niet ambitieus genoeg. Dus wat doe je dan? Precies. Je bouwt een tweezits coupé met hypercar-cijfers en een achtervleugel zo groot dat je hem vanuit de ruimte kan zien.

Het blijft bizar hoe snel dit gaat. Europese merken vergaderen soms drie jaar over een facelift-bumper, terwijl een smartphonefabrikant tussendoor besluit even een 2.000 pk-supercar te bouwen. De echte vraag is dus niet of Xiaomi dit kan bouwen. De echte vraag is: hoe nerveus wordt Stuttgart hiervan?

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