Xiaomi YU7 GT is de snelste SUV op de Nürburgring

Kijkers van de 24 Uur van de Nürburgring zagen niet alleen GT3-auto’s, maar ook een Dacia Logan, 190E-restomod en een snelle station. Een SUV mist nog tijdens de grote race op de Ring. Wellicht dat Xiaomi volgend jaar mee kan doen met de snelste SUV van de Nordschleife, de YU7 GT, niet te verwarren met de SU7.

Xiaomi meldt vandaag dat haar YU7 GT een nieuw Ring-record heeft gevestigd. Met testcoureur Ren Zhoucan achter het stuur vloog de crossover in 7:34,931 over de Nordschleife. Daarmee scherpt het Chinese merk het SUV-ringrecord met bijna twee seconden aan. Het record stond op naam van de Audi RS Q8 Performance. Die deed in 7:36,698 over de Nordschleife.

De YU7 GT wordt donderdag pas volledig onthuld, maar we weten er nu wel al het een en ander over. Zo moet de elektrische SUV 990 pk halen uit twee elektromotoren voor een topsnelheid van 300 km/u. De 0-100-tijd is nog niet bekend. De CLTC-actieradius is 705 kilometer dankzij een 101,7-kWh batterij. Er is plaats voor vijf personen en de afmetingen zijn ongeveer gelijk aan de Ferrari Purosangue. Daar lijkt het ontwerp ook goed door geïnspireerd. Bekijk hieronder de onboard-beelden van de recordronde!

Bron: CarNewsChina