Op vakantie met een Xpeng wordt om onverwachte reden gevaarlijker dan nodig

De auto's van Xpeng bieden op papier alles wat nodig is om relatief eenvoudig mee langere reizen te maken. Maar toch zouden we dat afraden, vooral als je iets aan de trekhaak monteert. De kans is namelijk dat je dan met iets minder lading op de plaats van bestemming aankomt.

Wij Nederlanders houden ervan om zoveel mogelijk eigen troep mee te nemen als we met de auto op vakantie gaan. Eigen kaas en hagelslag zitten standaard in de bagage, maar ook de fietsen gaan met regelmaat mee op de fietsendrager. Maar hoewel we er redelijk zeker van zijn dat de kaas en hagelslag heelhuids de reis naar Italië overleven, weten we het nog niet zo zeker over de fietsen. Tenminste, als je met een Xpeng met trekhaak op pad gaat dan.

Trekhaak klapt zichzelf in

De Chinese auto's kampen namelijk met een vreemd probleem: de uitklapbare trekhaak heeft er een handje van om op willekeurige momenten uit zijn vergrendeling te schieten. Dat betekent dat alles wat daarop gemonteerd is ineens gevaarlijk achter de auto bungelt. Dat melden meerdere Xpeng-rijders op Reddit.

Het probleem lijkt zich overigens te beperken tot dingen die op de trekhaak gemonteerd worden zoals fietsen- of bagagedragers. Bij aanhangers, die doorgaans niet hun hele gewicht op de trekhaak uitoefenen, lijkt het inklappen niet te gebeuren.

Ondertussen is het euvel bekend bij Xpeng. Het nadeel is wel dat deze pas na de vakantieperiode geïnstalleerd kan worden. Hiervoor zullen alle Xpeng-rijders die de optionele trekhaak hebben aangevinkt, opgeroepen worden. Het probleem zit hem namelijk niet in de software, maar moet blijkbaar hardwarematig opgelost worden. Tot die tijd adviseert het merk om de trekhaak niet te gebruiken. Dat wordt dus een fiets huren op de camping.

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