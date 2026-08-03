Xpeng wil Range Rover de markt uit drukken met de nieuwe G9L

De Xpeng G9 is natuurlijk de absolute winnaar van onze snellaadtest, wat in ieder geval zegt dat hij technisch best indrukwekkend is. Maar de Chinese autobouwer vindt blijkbaar dat er nog wel wat te winnen valt op het gebied van luxe, want de L in de naam van de nieuwe G9L staat voor 'Luxury'.

Wat er dan precies zo luxe is aan de G9L? Als we uitgaan van enkel het officiële persbericht van Xpeng weten we dat niet. Vooralsnog deelt Xpeng namelijk enkel nog één afbeelding met ons. Gelukkig zijn we niet voor een gat te vangen en vonden we al redelijk snel meer informatie.

480 LEDjes in de lichtbalken!

Wat weten we dan zoal? Bijvoorbeeld dat de lichtbalken op de voor- en achterkant uit een totaal van 480 ledjes bestaan. Belangrijker nog: de Xpeng G9L is 5.120 mm lang, 1.999 mm breed en 1.782 mm hoog. De wielbasis meet een riante 3.100 mm, waardoor er ruimte is voor 1.152 liter aan bagage. Oh, en de deuren zijn gemotoriseerd en gaan dus met een druk op de knop open en dicht. Ook relevant: de uitklapbare voetsteun vouwt zichzelf in 0,8 seconden uit en is voorzien van een lichtbalk die de grond verlicht.

In het interieur is ruimte voor zes zetels verdeeld over drie rijen. Die zijn elk aangestuurd door AI en kunnen op 91 drukpunten aanpassen aan het lichaam dat erop gaat zitten. Ook is er een koelkast te vinden en heeft het audiosysteem 33 speakers en 16 microfoons. Dat laatste is zodat de auto goed weet wie er tegen hem praat. Dankzij de ingebouwde AI kan hij namelijk commando's opvolgen of gewoon gezellig terug praten.

























BEV en EREV

Welke variant(en) Xpeng in Nederland gaat leveren, weten we nog niet. Er wordt gesproken over twee mogelijkheden: een BEV en een EREV. De eerste zal er in twee varianten komen. Één met een 367 pk sterke elektromotor op de achteras en een ander met 585 pk verdeeld over twee elektromotoren op de voor- en achteras. Tussen de wielen ligt een LFP- of NMC-accupakket van nog onbekende grootte. Daarmee zou de kolos tussen de 672 en 805 CLTC-kilometers ver moeten kunnen komen. Omgerekend naar WLTP komen we dan uit op zo'n 538 en 644 km uit.

De EREV, ook wel PowerX genoemd, krijgt een 1,5 liter vierpitter die goed is voor 150 pk. De rest van de aandrijflijn varieert afhankelijk van de variant die gekozen wordt. De achterwielaangedreven versie heeft een elektromotor van 286 pk en de AWD heeft 503 pk. De volledig elektrische actieradius ligt tussen de 325 en 350 WLTP-kilometers.

Over laadsnelheden weten we helaas nog niets. Maar gezien de G9 met zijn 800-volt accupakket met meer dan 500 kW kon laden, vermoeden we dat dit bij de G9L ook wel snor zit.

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