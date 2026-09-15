XR gaat opnieuw de snelweg blokkeren, maar dat was toch verboden?

Je zou denken dat 120 uur taakstraf en twee weken voorwaardelijke celstraf reden genoeg zijn om de snelweg voorlopig met rust te laten. Niet volgens Extinction Rebellion. XR en Utrecht for Palestine willen zaterdag namelijk opnieuw de A12 bij Utrecht blokkeren. De exacte locatie houden ze nog even geheim. Handig voor de spanning, iets minder handig voor de automobilist die absoluut geen zin heeft om weer voor dit soort mensen in de file te staan.

Daar gaan we weer

De actie staat gepland voor zaterdag 19 september en wordt alweer de derde gezamenlijke A12-blokkade van XR en U4P. De organisaties gaan weer om aandacht smeken voor fossiele subsidies en de Nederlandse betrokkenheid bij het conflict tussen Israël en de Palestijnen.

XR eist onder andere dat de overheid gaat stoppen met fossiele subsidies. Daarnaast willen de aandachtzoekers een volledig wapenembargo tegen Israël en dat Nederland stopt met de inkoop van Israëlische wapens en surveillanceproducten.

De rechter dacht er anders over

De nieuwe actie komt nogal opvallend snel na de veroordeling van zes demonstranten voor de blokkade van 25 april. Zij kregen ieder 120 uur taakstraf en twee weken voorwaardelijke gevangenisstraf. Volgens de rechtbank is demonstreren een grondrecht, maar betekent dat niet dat je daarom de A12 mag afsluiten. Door de blokkade ontstond volgens de rechter gevaar voor andere weggebruikers.

XR noemt de uitspraak juist ‘staatsrepressie’ en zegt zich er niet door te laten tegenhouden. De zes veroordeelde activisten gaan bovendien ook nog eens in beroep. Dit lijkt mij toch al reden genoeg om die straffen flink te verhogen en van deze mensen een voorbeeld te maken.

Of er zaterdag weer een einde wordt gemaakt aan het feestje moeten we nog maar zien.

Dus, politie...