Yep, deze Mansory 812 is een echte politieauto

De Porsches van de Nederlandse politie waren nog enigszins te verantwoorden, maar dat je als politie een Mansory Ferrari 812 nodig hebt is lastig uit te leggen. Toch is dat precies de auto die de politie van Dubai (hoe kan het ook anders?) in ontvangst neemt.

Je denkt misschien: is dit niet gewoon een auto die ze in beslag genomen hebben en toevallig een Mansory-bodykit heeft? Nee, want de politie van Dubai heeft een samenwerking met Mansory. Eerder namen ze al een Mansory G63, een Mansory Cullinan, een Mansory Purosangue en een Mansory Revuelto in ontvangst. Dat dit voor Mansory een leuke samenwerking is, snappen we, maar waarom de politie in zee zou gaan met een foute tuner is onduidelijk. Om meer indruk te maken op de boeven?

Softkit

Dit is overigens de ‘bescheiden’ uitvoering van Mansory. Deze 812 is voorzien van de softkit, die onder meer bestaat uit een carbon splitter, een carbon diffuser, diverse flapjes en 21 inch velgen. De spoiler is wel afkomstig van de meest heftige uitvoering: de Mansory Stallone.

Onderhuids is de auto nog gewoon standaard, maar 800 pk op de achterwielen is ook wel voldoende. Daarmee knal je in 2,9 seconden van 0 naar 100 en is een topsnelheid van 340 km/u mogelijk. Als je in de tussentijd niet crasht.

De politie van Dubai laat in een persbericht weten dat ze met deze auto’s de aanwezigheid van de politie op toeristische locaties, zoals bij de Burj Khalifa, willen vergroten. Ze willen dus vooral indruk maken op toeristen. Dus wie weet kom je deze auto wel tegen als je nog een keertje naar Dubai gaat.

Volg ons ook op Google Nieuws

Stel Autoblog in als voorkeur op Google Discover