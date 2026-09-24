Ultieme racegame krijgt eindelijk de update waar fans op wachten

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Assetto Corsa EVO krijgt binnenkort iets wat eigenlijk vanaf dag één al de reden was dat je dit spel wilde hebben. De digitale Eifel wordt namelijk eindelijk meer dan alleen een fancy decor rondom de Nordschleife.

Eindelijk van die baan af

Met Update 0.10 komt Kunos Simulazioni eindelijk met de eerste versie van Eifel Free Roam. HOERA!

Het prachtige en deels vulkanische gebied rondom de Nürburgring is al sinds de aankondiging van Assetto Corsa EVO een belangrijk deel van het spel. In de trailers zagen we de wereld rondom de Nordschleife, maar daar bleef het ook bij. Nu lijken de hekken van de Nordschleife naar de Free Roam wereld dan toch echt open te gaan.

En nee, je krijgt niet meteen heel Duitsland cadeau. Kunos noemt dit nadrukkelijk de eerste versie van Free Roam. Het gebied en de mogelijkheden worden gedurende de Early Access-periode verder uitgebreid.

Lekker rondtoeren zonder rondetijd

Het mooie aan de compleet nieuwe omgeving is dat het dus niet alleen om nóg meer circuitasfalt draait. De Eifel Free Roam bevat namelijk allerlei verschillende wegen en gebieden, waaronder ook een aantal onverharde stukken.

Je kunt dus straks gewoon een beetje rondrijden zonder dat je alleen maar bezig bent om sneller door Karussell te knallen. Voor de echte hardcore simracer misschien even slikken, maar voor iedereen die ook gewoon van autorijden houdt is het geweldig.

En dat is natuurlijk niet alles. Er komt namelijk ook NPC-verkeer. Voordat je nu denkt: 'ah daar heb ik helemaal geen zin in', geen stress. Je kan de verkeersdichtheid en het gedrag allemaal zelf instellen.

En uiteraard kun je samen met je maatjes op pad. Free Roam wordt namelijk beschikbaar voor singleplayer én multiplayer. Eindelijk kun je dus met je vrienden afspreken om eens even lekker de Eifel onveilig te maken.









Wanneer mogen we los?

Een exacte releasedatum voor Update 0.10 is helaas nog niet bekend. Op basis van het huidige updateschema zou de update mogelijk in oktober 2026 verschijnen.

Update 0.10 wordt dus echt een hele belangrijke stap voor Assetto Corsa EVO. Natuurlijk krijg je niet meteen de volledige Eifel, maar in ieder geval wel de eerste daadwerkelijk speelbare versie van een omgeving waar ongeveer iedereen al sinds het begin naar uitkijkt.

Nu hopen dat het spel ooit nog eens naar de PS5 komt...

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