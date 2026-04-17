JA! Audi werkt aan manier om vijfcilinder in leven te houden in Europa!

Donkervoort heeft er al afscheid van genomen en wij stiekem ook: de geweldige Audi-vijfcilinder. Vanwege de Euro 7-norm die november dit jaar ingaat, is het voor Audi niet meer mogelijk om de 2,5-liter krachtbron hier in de verkoop te houden. Tenminste, nog niet. Audi werkt aan een manier om de motor toch nog hier levend te houden!

Dit verheugende nieuws lezen we bij onze Britse collega’s van Autocar . Zij spraken met Audi Sport-baas Rolf Michl. De EA855-aandrijflijn zou met de RS3 Competition Limited aan zijn einde komen, was de verwachting. Als het aan Michl ligt, komt die verwachting niet uit.

Gevraagd naar een mogelijke hybride versie van de vijfcilinder zegt Michl: ‘’We staan open voor alle mogelijkheden. De overwegingen [hoe we dat zouden kunnen doen] zullen we bij ons voortzetten. Ik kan je wel vertellen dat we nog steeds verschillende mogelijkheden aan het onderzoeken zijn. Uiteindelijk draait het allemaal om een ​​zo emotioneel mogelijke rijervaring in het compacte segment. We zijn ons volledig bewust van het DNA van een vijfcilindermotor en staan ​​open voor alle mogelijkheden.’’

Hoe kan de Audi-vijfcilinder blijven bestaan?

Er een elektromotor aan toevoegen voor een hybride aandrijflijn zou dus kunnen, maar er zijn meer opties. Zo begrijpt Autocar van anonieme bronnen dat er flinke aanpassingen nodig zijn om aan de Euro 7-norm te voldoen. Er moet een nieuwe roetfilter in, strengere stikstofoxide-sensoren, opnieuw afstellen van de brandstofinjectie en andere katalysatoren.

Zulke grote aanpassingen kosten natuurlijk geld. Daar refereert de Audi-opperbaas, Gernot Döllner, dan weer naar: ‘’Ik weet niet of we de investering kunnen herfinancieren binnen de EU7-regelgeving.’’ Hij bevestigt dat de toekomst van de motor nog niet beklonken is en dat er ‘’nog steeds overleg’’ over is.

Mocht het zover komen dat Audi een oplossing vindt voor een EA855 2.0-versie, dan gaat Volkswagen daar van meegenieten. VW zou graag zo’n vijfpitter in een speciale Golf R willen tillen om er een jubileumuitvoering van te maken voor het 25-jarig bestaan van Volkswagen R. Kom op Audi en VAG, jullie weten dat jullie het willen!