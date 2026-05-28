Yes: de meest gruwelijke sedan komt terug, met V8!

Het is toch lastig, de koning van je segment zijn en daarna ineens een hele andere richting inslaan. En de titel weer kwijt raken. Dodge was jarenlang verantwoordelijk voor misschien wel de allerdikste sedan die je kon kopen. De Charger Hellcat met zijn 6.2 liter HEMI V8 met 700 tot 800 pk was een beestachtig dik ding. Iets wat niet meekwam naar de nieuwe Charger. De als EV bedoelde nieuweling haalt niet de cijfers die Dodge hoopt en dus wordt er weer op ICE ingezet. En hoe.

Ondanks het toch wel gave lijnenspel van de Dodge Charger EV, wist de auto niet zo te scoren als Dodge wilde. Ooit heeft het merk wel eens gezegd dat een zescilinder sowieso past en eigenlijk de HEMI V8 ook wel. Passen en het ook doen zijn echter niet dezelfde dingen. In het licht van de binnenkort uitstervende HEMI en op de eco-tour gaan lijkt het niet logisch dat de combinatie Charger en V8 ooit nog terugkeert.

Hoe anders is dat nu. De HEMI V8 is weer volop terug. RAM heeft er weer alle lol mee en de deur staat ook wagenwijd open voor meer Stellantis-producten aan de Amerikaanse kant die weer met een V8 verschijnen. Sterker nog: er komt een hele dikke beuker terug als we de Detroit Free Press mogen geloven. Journalisten schijnen bij Stellantis in de VS al een paar dingen gezien te hebben.

Waaronder een nieuwe Charger met V8 en Hellcat-specs. Volgens DFP is de komst van een nieuwe Charger met V8 aan de journalisten bevestigd. Het model dat ze hebben gezien is misschien iets meer een concept, want er wordt gesproken over een agressieve voorkant en een 'Richard Petty-esque' achtervleugel. Denk aan de Charger Daytona NASCAR die je wellicht beter kent als de Plymouth Superbird. Dat klinkt wellicht wat vergezocht voor een seriemodel.

Afijn, de bruutste sedan ooit keert dus terug in de vorm van een nieuwe Dodge Charger Hellcat. Mooi, want dan kunnen wij weer gaan importeren. Voor een belachelijke prijs, maar het kan wel.