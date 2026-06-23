Yes! Dit merk werkt aan een comeback van de MPV

Jarenlang leek de auto-industrie nog maar één antwoord te hebben op ongeveer iedere marktvraag: SUV. Klein? SUV. Groot? SUV. Elektrisch? Uiteraard een SUV. Maar nu lijkt er voorzichtig iets te schuiven. Bij Citroën denken ze namelijk dat het tijd is voor een comeback van een carrosserievorm die ooit op elke schoolparkeerplaats stond. De legendarische MPV.

MPV 2.0

In een interview met Top Gear laat Citroën-baas (dus niet meer Sytroën) weten dat het nogal opvallende ELO-concept gaat dienen als inspiratiebron voor wat hij omschrijft als niets minder dan de MPV 2.0. Verwacht alleen niet dat het bizarre studiemodel één-op-één de showroom haalt. De concept car heeft namelijk achterwielaandrijving, een centrale zitpositie en nogal rare winglets. En dan hebben we het nog niet eens over de gigantische glaspartij, vriendelijke smoel en wielen die eruitzien alsof ze uit een sciencefictionfilm zijn gerold.

Dus eigenlijk: typisch concept car-spul. Helemaal prima op een autosalon, minder handig voor als je even snel een stokbroodje bij de Appie wilt halen.





Minder agressief graag

Maar vergis je niet, Citroën wil wel zoveel mogelijk elementen van de ELO meenemen naar het autolaboratorium. Hoofd design Pierre Leclercq laat in ieder geval één ding weten: auto's hoeven niet allemaal agressief te ogen. Dat is best een radicale gedachte in 2026, waarin zelfs compacte crossovers eruitzien alsof ze ruzie zoeken bij het stoplicht.

Leclercq is duidelijk op zoek naar eenvoud, lichtgewicht ontwerp en vooral: glas. Heel veel glas. Volgens hem worden moderne auto’s te veel “wedge”, oftewel hoog op de heuplijn en visueel zwaar. Meer ramen zorgen niet alleen voor een luchtiger design, maar ook voor iets verrassend praktisch: kinderen op de achterbank kunnen daadwerkelijk naar buiten kijken. Schokkend concept, we weten het.

Citroën ziet bovendien ruimte voor een nieuwe trend. Inmiddels bestaat meer dan de helft van de Europese markt uit SUV’s, en zodra een trend mainstream wordt, ontstaat meestal ruimte voor een tegenbeweging. Volgens Citroën zou die zomaar eens uit deze MPV-hoek kunnen komen. Dus misschien zijn we straks klaar met plastic wielkastranden en nep-offroadlooks, en willen we gewoon weer een slimme, praktische gezinsauto.

Een productiedatum of iets dergelijks noemt Citroën niet, maar hopelijk horen we hier wel snel meer over.