Yes! Tweedehands EV's dalen in prijs, maar eigenlijk helemaal niet

Ondertussen weten we allemaal dat het eigenlijk helemaal niet zo leuk is om in Nederland een andere auto te kopen. De prijzen liggen hier vrij hoog in vergelijking met andere Europese landen, maar gelukkig is de dalende lijn ingezet.

Nu moet je niet direct denken dat het vanaf morgen ineens wel leuk is om een tweedehandsie te kopen. De prijzen blijven immers nog steeds vrij hoog. Dat komt mede doordat de vraag naar EV's explosief steeg toen er wat onrust gestookt werd rond Iran en er daardoor ineens veel minder olie te krijgen was. Omdat dat akkefietje maar doorsuddert liggen de benzineprijzen nu op recordhoogte en blijft de vraag naar EV's stijgen.

Je zou dan ook denken dat een tweedehands elektrische auto nog duurder is geworden door de simpele marktwerking van vraag en aanbod. Toch lijkt uit cijfers van Autoscout24 precies het tegenovergestelde gaande.

Minder verkocht tegen lagere prijs

Blijkbaar is de rek er bij de Nederlandse autokoper ook uit. Dat merken de autoverkopers, want er werden afgelopen maand bijna 5 procent minder auto's verkocht door handelaren. Een logisch beeld is dan ook dat de gemiddelde prijzen van EV's met 0,82 procent daalde. Een tweedehands elektrische auto kost je nu gemiddeld 17.829 euro. Daar heb je ook een nieuwe Dacia Spring voor.

Maar EV's worden niet echt goedkoper

Of de prijzen van EV's echt gedaald zijn, is aan de cijfers niet af te lezen. Het lijkt aannemelijker dat er simpelweg meer betaalbare opties op de markt zijn gekomen, waardoor de gemiddelde prijs zakt. Het is namelijk al langer duidelijk dat duurdere elektrische auto's de grens over verdwijnen en dat handelaren de betaalbare varianten ervoor terughalen.

Opmerkelijk is ook dat we steeds makkelijker naar particuliere verkoop lijken te stappen. Terwijl handelaren minder verkochten op jaarbasis, schoven particulieren 1 procent meer auto's onder elkaar.

Opmerkelijk is wel dat de gemiddelde prijs van een PHEV juist is gestegen met 0,74 procent naar een nogal hoge 38.744 euro. Daar heb je tegenwoordig ook een fonkelnieuwe hybride Chinees voor. De prijs van auto's met deze gedeeltelijk elektrische aandrijving ligt ook hoger dan het gemiddelde van 37.293 euro. Dat laatste bedrag is overigens 18 euro hoger dan een maand eerder en zelfs 1,31 procent lager dan een jaar eerder.

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