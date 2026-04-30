YES: een gave speciale editie van de Volkswagen Golf, het kan nog

Volkswagen zit in een bijzonder decennium. In de jaren '70 ging hun hele gamma op de schop en veel daarvan merken we nog steeds. Het waren de jaren '70 dat de Golf, Polo en Passat werden geïntroduceerd. Met de Golf als feestvarken in 2024 ter ere van 50 jaar en de Polo een jaar erna, vergat Volkswagen dat zeker niet. Ondanks dat de ironie erachter ons niet ontgaat, is het wel zonde dat '50 Years' op de B-stijl van een grijze Golf schrijven afdoende moest zijn. Met de GTI Edition 50 en de ID.3 Fire + Ice lijkt het echter alsof Volkswagen weer wat leuke dingen heeft gevonden. Een plaatselijke speciale editie is voor de echte kenners ook een leuke throwback.

In de tijd van de Volkswagen Golf III had je vele speciale edities. Denk aan de Colour Concept, met leuke felle kleurtjes. Of nog bekender, de Golf Harlekin (die wij dan weer kenden als Polo). Waar je gedachten waarschijnlijk ook naartoe dwalen zijn de vier 'band-edities' die Volkswagen uitbracht. De Europe, Bon Jovi, Pink Floyd en Rolling Stones waren leuk aangeklede Golfs met een opvallend logo van de band op de C-stijl, achterkant en zelfs de motorkap in sommige gevallen.

Volkswagen Golf Falco Edition

Wij moesten gelijk aan die laatste paar edities denken toen we lazen over een speciale editie die Volkswagen Österreich präsentiert, eh, presenteert. Het betreft de Volkswagen Golf Falco Edition. Ten eerste: een Golf, geen ID.3. Niks tegen de elektrische VW perse, maar een speciale Golf blijft leuk. En wie is Falco dan? We denken dat je het wel weet, maar uiteraard kunnen we dat aan je uitleggen. Falco is de artiestennaam van de Oostenrijker Johann Hölzel. Als solozanger scoorde hij in de jaren '80 een paar megahits, waaronder Der Kommissar, Rock Me Amadeus en Jeanny. Falco overleed in 1998 op 40-jarige leeftijd dankzij een auto-ongeluk toen hij bezig was met een comeback, waardoor er nog één album postuum is uitgebracht.

Als eerbetoon is er bijvoorbeeld de Falcostiege in Wenen en heeft Falco een standbeeld gekregen. Volkswagen doet nu ook een duit in het zakje met de Golf Falco Edition. Om mee te beginnen: hij is rood! Kings Red is ook op een normale Golf te bestellen, maar past goed bij Falco aangezien zijn grootste album Falco 3 ook een rode hoes had. En je hoeft dus niet met een vergrootglas op de B-stijl te zoeken, daar vind je levensgroot een paar highlights uit de tekst van Rock Me Amadeus. Op de C-stijl vind je, net als vroegâh, de handtekening van Falco die je ook kent van Falco 3 en dat het de Falco Edition betreft. Aangezien ondergetekende je dood kan gooien met nutteloze feitjes over auto's én muziek: Hölzel koos het pseudoniem Falco ter ere van skispringer Falko Weißpflog. Weet je dat ook weer. Verder is het exterieur van de Falco Edition gewoon rood met de optionele 18 inch Catania-velgen, inclusief de IQ Light-upgrade en een zwart dak.

Binnenin de Volkswagen Golf Falco Edition is het minder spannend, want ook hier is het gewoon een Golf waar alle opties voor je al aangevinkt zijn. Je vindt onderaan de middenconsole een badge met de tekst Falco Edition. Oh ja, ook niet onbelangrijk: je krijgt altijd de Harman Kardon-speakers. Je wil natuurlijk wel de hits van Falco met een beetje kwaliteit luisteren binnenin.

Gelimiteerd

Om het af te maken krijg je een giftbox bij de Volkswagen Golf Falco Edition met een sleutelhanger, microvezel doek, een Dr. Dre-koptelefoon en de Deluxe-editie van Falco 3 op vinyl. En in de kleine lettertjes, zonder dat we er foto's van krijgen: je mag hem ook als GTI bestellen. Met de kleuropties rood, zwart en grijs. Doe iedereen een plezier en kies rood.

Twee redenen: ten eerste, er komen maar 40 stuks van de Volkswagen Golf Falco Edition. Grijze Golfjes zijn er al genoeg, laten we deze 40 dan iets kleurrijker maken. Ten tweede, omdat wij niet zo veel te kiezen krijgen. Aangezien de editie specifiek op de Oostenrijkse markt gericht is, moeten wij hem over een tijdje importeren. We weten niet hoe het met jullie zit, maar wij denken bij Falco aan de bloedrode hoes van Falco 3. Dus rood. Kies dan! In Oostenrijk kan je de Falco Edition al bemachtigen vanaf 32.990 euro, met een vanafprijs van 56.490 euro voor de GTI Falco Edition.