Youngtimer gered? Voor de autobedrijven nog lang niet

Het begin is er. Nu de rest nog

Het begin is er. Nu de rest nog

Het begin is er. Nu de rest nog

De versoepeling van de nieuwe youngtimerregels werd vorige week met gejuich ontvangen. Maar bij bedrijven die hun geld verdienen met de handel in youngtimers gaat de vlag nog niet uit. Daar is de schade voor een deel al geleden.

Dat zeggen Stichting Autobelangen en Welmans Automobielen. Sinds eind november vorig jaar duidelijk werd dat de youngtimerregeling flink op de schop zou gaan, zakte de handel volgens Welmans vrijwel direct in. Kopers haakten af omdat niemand wist hoe lang een auto nog fiscaal interessant zou blijven.

Het aangepaste plan geeft wat lucht. In 2027 gaat de minimumleeftijd naar 17 jaar en vanaf 2028 naar 20 jaar. Een stuk minder rigoureus dan de eerder aangekondigde 25 jaar.

Maar daarmee is niet alles opgelost. Vooral auto's uit 2008, 2009 en 2010 zitten volgens Stichting Autobelangen in een lastige positie. Een deel daarvan rijdt inmiddels al jaren als youngtimer rond, maar kan door de nieuwe grens straks tijdelijk buiten de regeling vallen.

Ook voor handelaren blijft het daardoor lastig. Welke auto's koop je in als de leeftijdsgrens binnen een jaar opnieuw drie jaar opschuift? Welmans verwacht dat de markt zich daarom voorlopig vooral op auto's uit 2007 en ouder zal storten.

Stichting Autobelangen wil de leeftijdsgrens van youngtimers daarom het liefst gewoon op 16 jaar houden en gaat daarover verder in gesprek in Den Haag.

Voor de berijder is er dus vooral goed nieuws. Voor de bedrijven die de afgelopen tien maanden nauwelijks wisten waar ze aan toe waren, is het vooral een eerste stap.

Maar die moet ook gezet worden natuurlijk!