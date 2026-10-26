Youngtimerregeling kan veel beter, aldus iemand die er verstand van heeft

De youngtimerregeling lijkt in eerste instantie te zijn gered, maar volgens Stichting Autobelangen is het werk nog niet af. De organisatie wil voorkomen dat zakelijke rijders met bepaalde oudere auto’s in 2028 en 2029 tijdelijk hun fiscale voordeel verliezen. Daarom wordt dinsdag 27 oktober een petitie aangeboden aan leden van de Eerste Kamer.

We hebben allemaal een naam aangekrast tijdens het stemmen voor de Tweede Kamerverkiezingen. Maar dat al die gekozen leden daadwerkelijk overal verstand van hebben? Dat val wel mee. Soms is het best nuttig om een expert vanaf de zijlijn te horen over een onderwerp. Met vandaag: de youngtimerregeling.

Wouter van Emden is een groot voorstander en voorvechter van de youngtimerregeling. Wouter ( onze Wouter ), sprak van Emden al eens over de toekomst van deze regeling en hoe het verder moet. De yougtimer-goeroe is verbonden aan Stichting Autobelangen en ze pleiten nu voor nuttige veranderingen aan deze regeling.

Een kleine opfrisser. De regeling maakt het voor ondernemers mogelijk om de fiscale bijtelling te berekenen op basis van de actuele waarde van hun auto, in plaats van de oorspronkelijke catalogusprijs. Dat is vooral aantrekkelijk bij oudere, afgeschreven auto’s.

Eind 2025 dreigde die mogelijkheid grotendeels te verdwijnen doordat de leeftijdsgrens eerst naar 16 en vervolgens naar 25 jaar zou gaan. Dat zorgde voor onrust bij automobilisten en bedrijven die gespecialiseerd zijn in youngtimers.

Na kritiek vanuit de Eerste Kamer kwam er een overgangsregeling . In het Belastingplan 2027 staat nu dat de leeftijdsgrens in 2027 naar 17 jaar gaat en een jaar later naar 20 jaar. Vooral die laatste stap is volgens Stichting Autobelangen problematisch.

Youngtimer wordt tijdelijk duurder

Auto’s uit bouwjaar 2008 tot en met 2010 dreigen hierdoor tijdelijk buiten de regeling te vallen. Een ondernemer met een auto uit 2010 kan in 2027 nog bijtelling betalen over de werkelijke waarde, maar moet in 2028 en 2029 mogelijk terugvallen op de oorspronkelijke catalogusprijs. Vanaf 2030 valt de auto weer binnen de regeling.

Volgens van Embden van Stichting Autobelangen kan dat een forse financiële tegenvaller opleveren. Hij spreekt van een gemiddelde lastenverzwaring van 800 procent. De stichting noemt het daarom jojo-wetgeving: bestaande gevallen verdwijnen tijdelijk uit de regeling om er later weer in terug te keren.

De organisatie stelt voor om de leeftijdsgrens stapsgewijs te verhogen naar 18 jaar in 2028, 19 jaar in 2029 en 20 jaar in 2030. Zo blijft een auto die eenmaal als youngtimer kwalificeert volgens het voorstel ook binnen de regeling.

De kosten van die aanpassing zouden volgens de stichting eenmalig ongeveer 20 miljoen euro bedragen, gevolgd door structureel 1 miljoen euro per jaar. Ook heeft de branche naar eigen zeggen een voorstel voor dekking aangedragen.

Belasting over een verdwenen auto

Daarnaast wil de stichting dat de leeftijdsgrens voor de youngtimerregeling aansluit op die voor de pseudo-eindheffing. Die laatste regeling hanteert momenteel een grens van 25 jaar. Volgens Autobelangen zou één consistente leeftijdsgrens de regelgeving begrijpelijker maken.

Waarom de huidige benadering niet werkt, blijkt uit taxaties die de stichting aanhaalt. De gemiddelde youngtimer had ooit een catalogusprijs van 84.423 euro, maar is inmiddels nog slechts 7.132 euro waard. Belasting betalen op basis van de oorspronkelijke nieuwprijs kan daardoor flink duurder uitpakken dan op basis van de actuele waarde.

De petitie wordt dinsdag 27 oktober om 12:30 uur aangeboden in Den Haag. De stichting vraagt de Eerste Kamer om bij de behandeling van het Belastingplan 2027 aan te dringen op een geleidelijke overgang en een uniforme leeftijdsgrens. Daarmee hoopt de organisatie de resterende onzekerheid voor ondernemers en youngtimerbedrijven weg te nemen.

Foto: justawheelchairguy-2 via Autoblog Spots

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