Zak Brown: “Geen plek voor Verstappen bij McLaren”

De geruchtenmolen rondom Max Verstappen draait weer op volle toeren. Waar gaat de wereldkampioen heen als hij ooit vertrekt bij Red Bull? McLaren misschien? Nou, daar denken ze zelf nét even anders over.

McLaren zit al goed

Volgens Zak Brown is er simpelweg geen plekje voor Verstappen bij McLaren, zo blijkt uit een interview met Sky Sports. Niet omdat hij hem niet goed genoeg vindt hoor, integendeel, maar omdat het team al tevreden is met wat er staat. En dat is begrijpelijk.

Met Lando Norris en Oscar Piastri heeft McLaren volgens Brown “het beste coureursduo op én naast de baan”. En die twee liggen ook nog eens vast met langetermijncontracten. Oftewel: niemand gaat zomaar plaatsmaken, zelfs niet voor een viervoudig wereldkampioen.

Alleen plek als iemand vertrekt

Toch laat Brown een heel klein kiertje open. Mocht één van zijn huidige coureurs namelijk vertrekken, dan verandert het hele verhaal. Maar laten we eerlijk zijn: dat klinkt meer als een standaard PR-antwoord dan een concreet plan. Ondertussen blijft de speculatie rond Verstappen groeien. Zeker nu zijn race-engineer Gianpiero Lambiase na 2027 de overstap maakt naar McLaren. Combineer dat met Verstappens eigen twijfels over zijn toekomst en je hebt genoeg voer voor eindeloze discussies.

Dan maar Mercedes?

Als het aan Brown ligt, hoeft Verstappen dus niet bij McLaren aan te kloppen. Sterker nog, hij wijst zelf al voorzichtig naar een andere optie: Mercedes. Of dat daadwerkelijk gaat gebeuren, is natuurlijk een beetje koffiedik kijken. Maar één ding is wel duidelijk: bij McLaren hoeven ze voorlopig geen stoeltje vrij te maken.

Kortom: Verstappen mag dan overal welkom zijn, maar niet iedereen staat meteen te springen om een stoel vrij te maken. Zelfs niet voor de beste coureur van het moment.