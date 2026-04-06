Zeekr 001 Sport: snel, luxe… maar ook saai?

De Zeekr 001 is zo’n auto die je regelmatig ziet rijden in Nederland. Echt zo’n gamechanger, of gewoon weer een Chinese EV met veel specs en weinig ziel?



Op papier begint het goed. Grote shooting brake, 100 kWh accu, tot 585 km range en 544 pk in de AWD Sport-versie. 0-100 in 3,8 seconden, dus snel is hij absoluut. En met prijzen vanaf zo’n €55.000 krijg je serieus veel auto voor je geld.



Maar dan de realiteit. Ja, hij is snel… maar voelt hij ook leuk? Het rijgedrag is veilig, voorspelbaar en vooral braaf. Binnenin is het precies wat je verwacht: ALLES zit erop. Alcantara overal, grote schermen, noem het maar op. Qua techniek is het degelijk, maar ook hier geen revolutie. 400V-architectuur, 200 kW laden — prima, maar niet baanbrekend. Het complete oordeel van Wouter check je in de video.