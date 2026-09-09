Peperdure Nederlandse prijs van deze Chinees is een dappere poging

Zeekr heeft behoorlijk wat vertrouwen in zichzelf. Het Chinese merk plakt namelijk een prijskaartje van minimaal 123.000 euro op zijn nieuwste vlaggenschip. De Zeekr 9X Ultra AWD is vanaf nu in Nederland te bestellen en moet zich gaan meten met de gevestigde orde in het luxesegment. Succes!

Het is namelijk een behoorlijke ambitie. De Chinezen doen het niet onaardig in Nederland, maar dat zijn vooral de volumemodellen. In het luxe segment hebben nieuwe merken het veel moeilijker. Of het nou Chinezen zijn of niet. Hoe vaak zie jij een dure Hongqi, Lucid of Lotus rijden?

Zeekr denkt echter dat de 9X genoeg in huis heeft om deze prijs te rechtvaardigen. Mind you: een elektrische Porsche Cayenne begint bij 109.900 euro. De Zeekr is luxer aangekleed, maar het is maar de vraag of Nederlanders echt 123 mille aan een Chinese auto gaan uitgeven.

Luxe moet de doorslag geven

De reden dat je een Zeekr 9X boven alles moet kiezen heeft te maken met de luxe aan boord van deze auto. Het is een SUV met zes zitplaatsen en een interieur dat duidelijk mikt op mensen die liever gereden worden dan zelf achter het stuur zitten. Vooral de tweede zitrij moet aanvoelen als een soort eersteklas lounge.

Zo beschikt de auto over een Naim-audiosysteem met 32 luidsprekers en een 17-inch OLED-scherm voor passagiers achterin. Er is zelfs een slimme koelkast aanwezig voor drankjes en snacks.

Zeekr heeft zich bij het ontwerp naar eigen zeggen laten inspireren door luxe jachten. Dat is ook terug te zien in de details. Zo loopt er een satijnchromen D-stijl vanaf de carrosserie richting het dak, waarmee het merk een link probeert te leggen met Europese motorjachten. Niet geheel toevallig is de Europese presentatie van dit model in Monaco tijdens de Yacht Show.

Super Hybrid

De Zeekr 9X is, zoals ze het zelf omschrijven, een Super Hybrid. De Chinees combineert een 2.0 liter benzinemotor met een elektromotor en een forse 55 kWh accu. Het systeemvermogen bedraagt 897 pk. Gecombineerd zou je 737 km moeten kunnen rijden.

En dan komen we terug bij de prijs. €123.000 is simpelweg een enorme smak geld. Zeker voor een merk dat in Europa nog bezig is zijn naam op te bouwen. Ik kan het niet anders omschrijven dan een dappere poging. Misschien dat bezoekers van de Monaco Yacht Show onder invloed van de nodige champagne een handtekening zetten onder een koopcontract. Dan zijn de eerste Europese orders tenminste binnen.

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