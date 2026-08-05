Deze Lamborghini mag je niet rijden in de VS

Sommige auto’s zijn zeldzaam. Andere zijn bijna mythisch. En dan heb je deze Lamborghini Murciélago LP 670-4 SV. Een auto die enorm specifiek is samengesteld en dan ook nog eens met de zeldzame handbak. Wat een goudmijn!

De SuperVeloce is de ultieme evolutie van de Murciélago, met 670 pk uit een atmosferische 6,5-liter V12, minder gewicht en een scherper onderstel. Waar de Aventador, zijn opvolger, tig speciale varianten kreeg, bleef het bij de Murciélago bij de SV.

Adje Personam voor de sfeer

De meeste exemplaren kwamen met de automaat. Deze niet. Dit is namelijk één van de slechts vijf exemplaren wereldwijd met een handgeschakelde zesbak. Juist ja, een gated manual. Alsof dat nog niet genoeg is, is de auto uitgevoerd in een unieke kleur: Marrone Eklipsis. Een diepe, bijna bronzen tint die je zelden ziet op een Lambo. Het interieur is minstens zo uitgesproken, met een combinatie van bruin Alcantara en ivoorkleurige accenten. Een handgeschakelde Lamborghni Murciélago LP 670-4 SV van Ad Personam. Hoe bijzonder wil je het hebben?

Illegaal

De prijzen van Murcie’s zijn de afgelopen jaren door het dak gegaan en dit extra bijzondere exemplaar doet er misschien wel een schepje bovenop. De Verenigde Staten is een belangrijke afzetmarkt voor deze auto’s en juist daar zit het bijzondere.

De auto staat op dit moment in Canada, maar is in een Europese specificatie geleverd. Dat betekent dat hij niet aan de lokale veiligheids- en emissie-eisen voldoet en dus pas over 10 jaar geïmporteerd mag worden. Hij moet namelijk de leeftijd van 25 jaar passeren. Zet deze Lambo weg tot die tijd en moet jij eens kijken wat ‘ie dan waard is.

De Lamborghini wordt zonder reserve geveild door RM Sotheby’s. Reken maar dat de supercar meer dan een miljoen euro gaat opleveren. Praten we over 10 jaar nog eens om te kijken wat ze dan waard zijn.

Fotocredit: RM Sotheby’s / Alex Penfold

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