De redding van de V8 komt uit China

Als je vijf jaar geleden had gezegd dat Chinese automerken massaal EV’s zouden bouwen én ondertussen ook nog eens interesse zouden tonen in lekkere benzine-slurpende V8-motoren, was je waarschijnlijk heel vreemd aangekeken. China is immers het land van batterijen, schermen en software op wielen. Niet van rauwe achtpitters. En toch zijn we hier. Terwijl iedereen ons vanuit alle hoeken en gaten probeert te overtuigen dat elektrisch de enige toekomst is, gebeurt er iets opmerkelijks. Zelfs Chinese merken krijgen ineens trek in V8’s.

Van EV-kampioen naar V8-fan

Dat klinkt misschien een beetje tegenstrijdig, maar de signalen beginnen zich wel op te stapelen. Volgens Autocar investeert Geely namelijk via motorenbouwer Horse in prachtige nieuwe V6- en V8-motoren. Die krachtbronnen moeten onder meer terechtkomen in toekomstige performance-modellen van Lotus, maar mogelijk ook in andere merken binnen de groep.

Ook Great Wall Motor ziet zo'n lekkere V8 wel zitten. Het merk liet onlangs zelfs een eigen 4,0-liter twin-turbo V8 zien. Jazeker: een compleet nieuw ontwikkeld achtcilinderblok. In 2026. Vanuit China. Dat zegt best veel. Blijkbaar is een V8 nog altijd meer dan alleen een motor.

EV’s zijn snel, maar niet spannend genoeg

En daar zit waarschijnlijk precies de reden achter deze onverwachte comeback. Elektrische auto’s zijn tegenwoordig absurd snel. Zelfs zware SUV’s sprinten in supercarterritorium en trekken zonder moeite asfalt uit de straat. Maar snelheid alleen blijkt niet genoeg om liefhebbers echt warm te krijgen.

Een V8 koop je niet alleen voor prestaties. Je koopt hem voor het prachtige geluid, de trillingen, het gevoel dat er iets leeft onder die kap. Iets dat sommige mensen gewoon niet begrijpen.

Een EV kan dan wel sneller,stiller en beter voor het milieu zijn. Maar karakter laat zich moeilijk simuleren. Lotus-CEO Feng Qingfeng zei het opvallend eerlijk: klanten in het luxesegment houden van grote motoren en vinden EV’s vaak simpelweg te soepel. Dat klinkt hard, maar ergens snappen we het wel.

Amerika gaf de V8 ademruimte

Dat ook Westerse merken weer naar de V8 grijpen, helpt natuurlijk mee. Stellantis haalt de Hemi V8 terug voor zijn Ram-pick-ups nadat klanten bizar weinig enthousiasme toonden voor een moderne zes-in-lijn. Bij Mercedes-Benz keert de V8 eveneens terug nadat de viercilinder plug-in hybride in de Mercedes-AMG C 63 S E Performance nou niet bepaald indruk maakte.

Zelfs premiummerken die volop elektrificeren durven het inmiddels weer hardop te zeggen: klanten willen nog steeds cilinders. En liefst acht. De V8 zal waarschijnlijk nooit meer een massaproduct worden. De tijd van miljoenen Amerikaanse sedans met een zuipende achtcilinder is voorbij. Maar uitsterven? Dat staat voorlopig nog niet in de agenda. En als zelfs Chinese merken ineens V8’s gaan bouwen, is de kans toch wel aannemelijk dat acht cilinders nog lang niet klaar zijn.