Radiomaker met een zwak voor oude auto’s en reparaties die meer kosten dan de auto ooit waard wordt.

Als je de afgelopen dagen een beetje serieus bezig bent geweest met GTA 6, is de kans groot dat je haar al bent tegengekomen. En waarschijnlijk weet je ook meteen over wie we het hebben. De dame in kwestie heeft in het echte leven inmiddels ook behoorlijk wat fans.

Als je het spel als een van de weinigen op de wereld niet hebt gespeeld (hou vol, jij Mohikaan), dan zullen we het even uitleggen. Het gaat om de 32-jarige Amerikaanse actrice Lexie Shoaibi. Tot vorige week had vrijwel niemand van haar gehoord, maar sinds de release van GTA 6 gaat het ineens heel hard. Binnen 24 uur kreeg ze er op Instagram 70.000 volgers bij. Inmiddels heeft ze er meer dan 300.000.

Shoaibi speelt Mandy, een vrouw bij wie je als hoofdpersonage Jason achterstallige huur moet innen. Voordat je je geld krijgt, moet je alleen nog even haar verstopte gootsteen repareren. Ondertussen doet Mandy nogal haar best om de aandacht van Jason te trekken.

Het legt Mandy geen windeieren, dunkt ons.

Wie een beetje rondkijkt in haar huis, komt overigens allerlei vreemde dingen tegen. Zo hebben spelers een afgehakte vinger, vaten met zuur en scherp gereedschap ontdekt. Op internet wordt inmiddels druk gespeculeerd dat Mandy weleens een seriemoordenaar zou kunnen zijn.

Het mooiste is misschien nog wel dat Shoaibi naar eigen zeggen maar tien dagen op de set van GTA 6 heeft gestaan. Ze verzorgde zowel de stem als de bewegingen van Mandy.

De afgelopen jaren moest de actrice het vooral hebben van kleine rolletjes in televisieseries. Voor haar carrière hebben die tien dagen bij Rockstar Games vermoedelijk meer gedaan dan alles wat ze daarvoor heeft gespeeld.

En als je nou niks met het spel hebt en je wil wel even weten waar we het over hebben, check dan gewoon haar Insta. Ook gegarandeerd uren lol. Of een minuutje, kan ook. Joe.