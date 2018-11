Zelfs die dame maakt deze Audi RS5 niet mooi

De auto valt niet meer te redden.

Het einde van het jaar is in aantocht. Dit betekent dat er nog een aantal autogerelateerde evenementen op de kalender staan. Bijvoorbeeld de Los Angeles Autoshow, maar ook de Essen Motor Show. Na het bezoeken van het laatstgenoemde event, is het altijd een aanrader om je ogen te spoelen met chloor. Sommige auto’s op deze beurs zijn werkelijk niet om aan te gluren.

In die categorie valt deze Audi RS5 Coupé van Cor.Speed. De Duitse ‘tuner’ is verantwoordelijk voor de lichtmetalen velgen onder deze Audi. De rest is bijzaak. Op de Essen Motor Show is Cor aanwezig met het grijze V8-monster uit Ingolstadt. De Audi staat op een setje 20-inch wielen waar Cor z’n best op heeft gedaan. Dankzij de aanwezige spacers zetten de velgen zichzelf goed in de spotlight.

De auto in kwestie is van een klant van Cor. Naast spacers is de RS5 gewrapt, voorzien van airride en ligt er een puik Capristo uitlaatsysteem onder. Mocht je nu denken, goh wat een vlotte meid op de foto. Ze heet Sabrina Doberstein en zal tevens aanwezig zijn op de show. Stand D23 in hal zeven om precies te zijn.