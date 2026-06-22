Is dit Rico Verhoevens Ferrari 12Cilindri?

Op de redactie van Autoblog vragen we ons met enige regelmaat af hoe het in Godsnaam mogelijk is dat Mansory maar blijft voortbestaan. De hele autowereld lijkt het erover eens dat de tuner doorgaans weinig goeds betekent voor de auto's die aangepakt worden. Maar dat smaken verschillen, bevestigt Rico Verhoeven.

Het laatste wapenfeit van de Duitse aanpakkers is een fotoshoot met de Ferrari 12Cilindri, of zoals de tuner het ding noemt: de Mansory Equestre, ofwel de Mansory Ruiter in het Nederlands. Voor de vorm lijkt de auto meegenomen te zijn naar een afgelegen locatie ergens in Schotland, waar de opmerkelijk geleurde vierwieler blijkbaar flink op z'n staart werd getrapt.

Een beetje nep is okay

We zeggen 'opmerkelijk', omdat de foto's toch een beetje schijn hebben van bewerking met AI of andere software. Een dergelijke hoek, de hoeveelheid rook en de slipsporen op de weg rieken naar onnodige bewerking. Maar goed, we hebben het over Mansory, dus dat laatste zou je kunnen betrekken op alles wat ze doen.

Toch moeten we toegeven dat deze naar 855 pk en 730 Nm opgepompte Ferrari mogelijk wel eens een van de minst wanstaltige creaties van de Duitse tuner kan zijn. Waarschijnlijk kunnen we daar nog wel even met Rico Verhoeven over discussiëren, want die geeft in de comments op de Instagram-post van Mansory aan dat hij de auto helemaal geweldig vindt. Wie weet zien we bokskampioen binnenkort flaneren in de Mansory Equestre. De kans is dan wel groot dat hij voor de Spider gaat. Dat past wat makkelijker...

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