De AMG GT is zo lelijk dat Mercedes er nog twee modellen op baseert

Het is moeilijk om te overschatten hoe blij Mercedes moet zijn dat Ferrari de Luce een paar dagen na de onthulling van de elektrische AMG GT 4-Door presenteerde. De uitzonderlijk goed mislukte Duitse EV werd zo slecht ontvangen, dat je je kunt afvragen of hij überhaupt gemaakt had moeten worden. In de wandelgangen bij Mercedes hebben ze het antwoord daarop al klaar.

Ondertussen gaan er allerlei geruchten over het hoe en waarom zowel Mercedes als Ferrari twee van de lelijkste EV's in tijden hebben geïntroduceerd. Het zou zijn om tegenover Europa aan te tonen dat de strenge milieuwetgeving niet werkt. Ook zou het kunnen dat de automakers met de elektrische vierwielers heel andere doelgroepen willen aanspreken. Maar waar Ferrari eigenlijk wel blij is met de negatieve aandacht, zit met bij Mercedes achter de schermen met de handen in het haar.

"Deze auto zou eigenlijk niet eens mogen bestaan," zou een van de topmensen van Mercedes gezegd hebben, meldt het Duitse Manager Magazin. "Maar het was te laat om het nog tegen te houden.”

Laatste restanten van de EQ-flop

De topman zou de uitspraak gedaan hebben, omdat hij vond dat EV's van dit kaliber op dit moment geen enkele zin hebben. Dat baseerde hij dan weer op de enorm tegenvallende cijfers van de EQE- en EQS-lijnen EV's die Mercedes lange tijd voerde. Op dit moment heeft het merk deze strategie al losgelaten en richt het zich op een elektrische markt met de bekende klasse-aanduidingen.

Dat de top van Mercedes te laat ingreep, heeft ook gevolgen voor nog twee andere EV's die in dezelfde lijn als de AMG GT 4-Door liggen. Volgend jaar komt er een performance SUV die op zijn beurt weer opgevolgd word door een SUV coupé.

De drie auto's worden een beetje gezien als de laatste natte winden van de EQ-lijnen die CEO Ola Källenius van Mercedes er doorheen drukte, omdat hij een passie had voor milieuvriendelijke auto's. Die plannen kwamen eind 2023 tot een abrupt einde toen het bestuur ingreep nadat de verkoop van deze auto's met 90 procent was ingestort. De CEO zou daarmee ook verantwoordelijk zijn voor een van de kostbaarste gefaalde projecten binnen Mercedes ooit.

Financieel doet de AMG erg veel pijn

En dat financiële probleem sijpelt nog even door, want de ontwikkeling van de AMG GT kostte ruim meer dan een miljard. Dat is ook de reden dat hij er uiteindelijk is gekomen. Op het punt dat het bestuur dacht in te grijpen was dit financiële punt al gepasseerd, waardoor het meer zou kosten om de auto te schrappen, dan om hem uit te brengen.

Als deze geruchten waar zijn, dan is het op z'n minst vreemd te noemen dat de ontwikkeling van de AMG GT vrolijk door lijkt te gaan. Onlangs werd er een nieuwe gecamoufleerde variant op de Nürburgring gespot met een grote vleugel en aerodynamische gaten in de motorkap. Dat wijst erop dat er een nog sportievere variant van het project komt dat enkel de CEO van Mercedes eigenlijk wilde zien.

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