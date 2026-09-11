AMG is niet vies van een ingewikkelde naam voor een speciale auto. Ik denk aan de Mercedes-AMG A 45 4MATIC Petronas 2015 World Champion Edition, een autonaam van maar liefst 61 tekens groot. De nieuwste CLE heeft ook weer een lastige naam.

Mercedes had de CLE gewoon de CLE 63 kunnen noemen, maar daar is de auto te bijzonder voor vinden de makers. Hij behoort tot de Mythos-serie en verdient dus een bijzondere naam. Oké, de CLE Mythos dan? Nee, ook te simpel.

AMG bedacht om de Duitse term voor ‘op maat gemaakt’ op de auto te zetten. Omdat de Duitse taal lekker recht voor zijn raap is, krijg je dan de Mercedes-AMG CLE 646 Spezialanfertigung. Lukt het je niet om dat woord op een acceptabele manier uit te spreken? Geen zorgen, je bent niet alleen.

Spezialanfertigung op z’n Brits en Italiaans

F1-coureurs George Russell en Kimi Antonelli mochten in Madrid het doek van het nieuwe AMG-monster trekken. De twee medewerkers kregen de opdracht om de modelnaam uit te spreken. Dat lukte… nauwelijks. Wanneer teambaas Toto Wolff het goede voorbeeld geeft, zegt Antonelli zelfverzekerd: “Ah, special artifakt’’. Goed geprobeerd jochie. Gebruik jij maar de modelnaam CLE 646 Personalizzato.