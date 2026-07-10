Polestar vestigt nieuw verkooprecord, maar wat zegt dat eigenlijk?

Je kunt je vraagtekens zetten bij de keuzes die er bij Polestar gemaakt worden (mompelt iets over achterramen), maar je kunt er nu niet omheen dat de cijfers in ieder geval positief zijn. Het Zweeds/Chinese merk claimt nu zelfs een heus verkooprecord.

Waar wij nog steeds niet helemaal begrijpen wat het verwijderen van een achterraam voor toegevoegde waarde heeft, lijkt het erop dat meer dan dertigduizend mensen zich daar niet zo druk om maken. Polestar wist namelijk 30.423 auto's te verkopen in de eerste helft van dit jaar. Dat zijn er 134 meer dan in dezelfde periode vorig jaar. Oftewel een stijging van 0,4 procent. Een nieuw record dus!

Grappig is dat Polestar in de cijfers ook aangeeft wat de verkopen zouden zijn geweest als de VS, waar Polestar nu verbannen is, niet meegeteld wordt. Daardoor komen we erachter dat er in het land van de vrijheid slechts 1.861 auto's werden verkocht. Ter vergelijking: in Nederland gingen er in diezelfde tijd 672 Polestars naar nieuwe eigenaren.

Even in perspectief

Het is natuurlijk hartstikke leuk voor Polestar dat er een verkooprecord geboekt wordt. Daar willen we ze dan ook zeker mee feliciteren. Toch willen we een kleine kanttekening zetten bij het geheel, want 0,4 procent is natuurlijk niet echt een cijfer om mee te pochen. Zeker niet als je verklaart dat je 39 procent meer vestigingen hebt dan een jaar geleden.

Waar we het record liever tegen afzetten is de explosieve groei in EV-verkopen van het afgelopen halve jaar. Alleen in Europa zijn er in het eerste halve jaar al 27 procent meer EV's verkocht dan in dezelfde periode in 2025. Wereldwijd, mede door daling in de VS en China, blijft de algehele groei van EV's beperkt tot twee procent. Opmerkelijk hierin is dat de twee beperkende gebieden ook precies de locaties zijn waar Polestar niet tot nauwelijks actief is. Het zou dus niets tot nauwelijks iets van die daling gemerkt moeten hebben. De overige markten plusten aanzienlijk.

Je had toch meer gehoopt

Tegelijk zien we dat andere merken, zoals BMW en Mercedes, zodanig met hun EV's meeliften op de groei, dat ze vele tientallen procenten meer van de auto's met deze aandrijflijn verkopen. Je zou dan ook verwachten dat een elektrisch merk als Polestar daar ook meer op zou kunnen meeliften dan wat het gedaan heeft.

Uiteindelijk is er een stijgende lijn te zien, en dat is ook wat waard. Zeker als je de concurrentie met de Duitse premiummerken aan wilt gaan en nu al aangeeft dat je denkt superieur te zijn.

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