Zelfs Stellantis zelf kan zijn auto's niet meer uit elkaar houden

Stellantis heeft flink wat merken onder één dak verzameld. Dat is best handig, want je kunt dezelfde techniek lekker vaak gebruiken. Wat ook handig is, is weten welk merk je aan het publiek probeert te verkopen. Dat ging deze keer namelijk niet helemaal goed.

Vier merken, één bestelbus

Het persbericht zelf gaat over de nieuwe Citroën Berlingo Van First, die volgende week zijn wereldpremière gaat beleven tijdens IAA Transportation in Hannover. De spannende nieuwe uitvoering is bedoeld als wat eenvoudiger en betaalbaarder alternatief binnen het Berlingo-gamma. Dat klinkt allemaal geweldig natuurlijk.

En laat dat nou precies het soort bestelbus zijn waarbij Stellantis maximaal kan profiteren van het feit dat het ze nogal veel merken heeft. De nieuwe Smart Compact Van wordt namelijk ook verkocht als Fiat Doblò EasyPRO, Opel Combo START en Peugeot Partner ACTIVE. Vier namen, vier logo's en voor de rest vooral heel veel hetzelfde.

Maar blijkbaar zijn vier verschillende namen iets te veel van het goede. De foto's bij het Nederlandse persbericht van Citroën tonen namelijk helemaal geen Berlingo Van First, maar een Opel Combo. En het blijft ook niet bij de hoofdfoto. Alle beelden in het persbericht zijn van de Opel Combo.

De Citroën bestaat wel echt hoor

Voordat jullie nu echt volledig in de war raken, de Berlingo Van First zelf is wel een echte nieuwe uitvoering. Citroën zet hem neer als een toegankelijke bedrijfswagen voor professionals en neemt hem volgende week mee naar de IAA Transportation in Hannover. Tenminste, dat durven we nu niet meer met zekerheid te zeggen.

Je zou bijna zeggen dat Stellantis het zichzelf vooral onnodig moeilijk maakt. Vier merken die technisch grotendeels dezelfde bus verkopen is natuurlijk efficiënt. Maar als zelfs de afdeling communicatie vervolgens niet meer weet welke van de vier er op de foto moet, wordt het allemaal wel heel lastig.