EU-landen willen oliebedrijven keihard aanpakken: “winstmarge stijgt harder dan olieprijs’’

Terwijl de gemiddelde automobilist bij de pomp met lede ogen toeziet hoe de literprijzen weer door het dak gaan, stromen de miljarden bij de grote oliemaatschappijen onverminderd binnen. Tijd voor actie, vinden zes EU-landen.

De scherpe stijging van de brandstofprijzen door aanhoudende spanningen en leveringsproblemen drukt zwaar op de portemonnee van de consument, maar levert de energiebedrijven recordmarges op. Dat moet afgelopen zijn, vinden zes EU-lidstaten. Duitsland, Italië, Oostenrijk, Polen, Portugal en Spanje hebben een gezamenlijke brief gestuurd met de eis om de 'overwinsten' van de olie-industrie op Europees niveau aan te pakken.

"Marges stijgen harder dan de olieprijs"

In de brief aan het EU-voorzitterschap steken de zes landen hun frustratie niet onder stoelen of banken. Volgens de ministers profiteert de olie-industrie onevenredig van de chaos op de internationale energiemarkt.”Oliemaatschappijen genieten van een totale winstgevendheid en marges op geraffineerde producten die de stijging van de ruwe olieprijs ver overstijgen. We maken een van de grootste aanbodschokken in decennia mee en wereldwijd groeit de onvrede over de stijgende kosten van levensonderhoud.”

De oplossing: een graaitaks

Wat met de Europese Unie dan doen volgens de landen? Simpel: een eenmalige heffing van de oliebedrijven aan EU-bankrekening. Het doel is een geharmoniseerd Europees kader om die overwinsten af te romen, zodat lidstaten het geld kunnen gebruiken om burgers en automobilisten te compenseren voor de hoge lasten. De landen werpen zich dus op als een soort Robin Hood.

Ondertussen wacht een land niet het oordeel uit Brussel af. Portugal is achter de schermen al bezig met het voorbereiden van een nationale uitzonderlijke bijdrage van 33 procent op deze winsten.

Wat merkt de automobilist ervan?

Mocht de EU daadwerkelijk instemmen met zo'n heffing dan betekent dat helaas niet dat de benzineprijs morgen direct 30 cent zakken gaat. Het belasten van winsten achteraf beïnvloedt de dagelijkse pompprijs meestal nauwelijks. Wel geeft het overheden de financiële ruimte om bijvoorbeeld de accijnzen tijdelijk te verlagen of belastingcompensaties te bieden.

Het idee om de extra winsten van energiebedrijven af te romen via een zogenaamde windfall tax is niet nieuw. Vijf van de zes initiatiefnemers klopten eerder dit jaar al aan bij de Europese Commissie, maar kregen toen nul op het rekest. De landen willen dat het onderwerp nu hoog op de agenda wordt gezet tijdens de komende bijeenkomst van de Europese ministers van Financiën in Dublin van 18 en 19 september. Dikke kans dat we dan meer horen over de mogelijke heffing.

Via Reuters

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