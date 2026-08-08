27 augustus is dé datum voor GTA 6-fans

Rockstar geeft niet vaak informatie weg. Af en toe droppen ze een trailer, verdwijnen vervolgens weer een paar maanden van de radar en laten de hele gamewereld in spanning achter. Dat kunstje beheersen ze ondertussen als geen ander. Gelukkig voor ons hebben ze nu eindelijk weer iets te melden. Alleen moet je deze keer wel even Netflix aanzetten.

Niet YouTube, maar Netflix

Op 27 augustus om 21.00 uur Nederlandse tijd verschijnt Grand Theft Auto VI: An Extended Look. Opvallend genoeg niet op YouTube, maar exclusief op Netflix. Dat is een primeur. Rockstar heeft nog nooit eerder nieuwe beelden van een game eerst via een betaald streamingplatform uitgebracht. Niet dat ik klaag ofzo.

Heb jij geen Netflix? Geen stress. Je hoeft alleen iets langer wakker te blijven. Om 03.00 uur Nederlandse tijd zet Rockstar dezelfde video ook op YouTube en de officiële website.

Eindelijk echte gameplay?

Wat je te zien krijgt? Ja daar laat Rockstar natuurlijk niets over los. De titel: An Extended Look, verraadt alleen dat het meer wordt dan de twee trailers die we tot nu toe hebben gekregen.

De verwachting is dan ook dat we eindelijk eens wat gameplaybeelden gaan zien. Fans hopen daarnaast op een uitgebreidere blik op Vice City, de hoofdpersonages en misschien zelfs wat nieuwe gameplaymechanics. Als iemand weet hoe je miljoenen mensen wekenlang laat speculeren over een video van een paar minuten, dan is het Rockstar wel.

De hype kan nóg groter

Dat GTA VI groot wordt, dat weten we inmiddels wel. De game verschijnt op 19 november voor de PlayStation 5 en Xbox Series X|S en kost 80 euro in de standaarduitvoering. Toch zal de prijs voor de meeste fans bijzaak zijn. Eerst willen ze vooral weten of Rockstar de torenhoge verwachtingen opnieuw waar kan maken.

En daarvoor hoeven ze nog maar een paar weken te wachten.

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