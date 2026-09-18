Zet je schrap: Merwedebrug bij Gorinchem nu helemaal op slot!

De bruggen (of kunstwerken) in de Nederlandse wegen beginnen een enorm hoofdpijndossier te worden in ons land. Met stip op één staat misschien wel de Merwedebrug in de A27 bij Gorinchem. Die zorgt al jaren voor de nodige hoofdbrekens op de burelen van Rijkswaterstaat.

Als we in de Autoblog archieven duiken dan komen we al jaren geleden ellende tegen bij deze brug. Op 18 juli van dit jaar werd de brug van het ene op het andere moment dichtgegooid voor vrachtauto's en touringcars. Alleen lijnbussen mochten er nog overheen. Inmiddels staan er camera's, borden en regelmatig politie om chauffeurs die dit verbod negeren te voorzien van een dikke prent van 500 euro.

Ook dicht voor personenauto's

Nu is het ook klaar voor het gewone autoverkeer. Die mogen er binnenkort ook niet meer overheen. Gelukkig niet zo definitief en zonder einddatum als het vrachtverkeer, maar de brug is toch helemaal afgesloten voor een periode van vier dagen.

Van donderdag 24 september 21.00 uur tot maandag 28 september 05.00 uur mag er helemaal niemand gebruik maken van de brug. Nou ja, fietsers mogen wel over het fietspad. Al hebben die nou juist met de pontjes nog wel een alternatief.

Dunner asfalt

Rijkswaterstaat heeft dit laten weten aan de aangrenzende gemeentes, zo meldt het Brabants Dagblad. Tijdens de afsluiting wordt het asfalt op beide hoofrijbanen vervangen. De nieuwe laag moet dunner worden waardoor het gewicht op de stalen bogen van de brug moet worden verminderd.

Die stalen bogen zorgen ervoor dat de kracht die het verkeer op de brug veroorzaakt worden opgevangen. Door het gewicht van het wegdek te verminderen is het idee dat die druk minder kan worden. Op het wegdek blijkt namelijk meer asfalt te liggen dan Rijkswaterstaat dacht. De wegbeheerder dacht dat het asfalt 80 millimeter dik was, maar er blijkt een laag van 90 millimeter op te liggen. Over een lengte van 800 meter en vier rijbanen breed betekent dat een hoop extra massa.

Saillant detail is dat in het ontwerp van de brug (stamt al uit de jaren dertig) en bij de bouw in de jaren vijftig gerekend is met een laag asfalt van 50 millimeter. Dan is de huidige 90 millimeter toch bijna het dubbele en dat weegt aardig door. Als je dan bedenkt dat er ook nog eens 90 duizend voertuigen per dag over de brug denderen, waarvan 18 duizend vrachtauto's, dan hebben de bogen meer te lijden dan bij het ontwerp rekening mee is gehouden.

Hoe dun de nieuwe laag asfalt kan worden en of de druk op de bogen na volgende week zover is verminderd dat de Merwedebrug weer helemaal open kan, ook voor vrachtverkeer, is nog niet bekend.