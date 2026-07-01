Zie hoe een gestolen BMW M4 in tweeën splijt bij bizarre crash

Het wachten op GTA VI duurt eindeloos, dus daarom besloten twee mannen maar gewoon real life GTA VI te spelen. Ze belandden met een gestolen M4 in een achtervolging in Florida. Die eindigde in een bizarre crash.

Dit hele verhaal vond plaats in augustus, maar nu zijn de beelden vrijgegeven. Daarop zien we hoe de politie een witte G82 M4 Cabrio achtervolgt. De eigenaar had de politie gealarmeerd. Aangezien de BMW was voorzien van een GPS-tracker, was de auto eenvoudig te vinden.

Achtervolging

De dieven waren net het dak aan het openen, toen de politie ze in de smiezen kreeg. Daarom rijden ze de hele tijd met de kofferklep open. Niet ideaal voor de luchtweerstand tijdens een achtervolging. Toch kan de politie de M4 lastig bijhouden, want de politieauto’s zijn überhaupt niet in beeld. De helikopter kunnen ze echter niet van zich afschudden.

Uiteindelijk besluit de bestuurder om onduidelijke redenen op het gras te gaan naast de snelweg. Dat is het moment waarop het gruwelijk mis gaat. De M4 verliest meteen grip en schuift op hoge snelheid zijwaarts op een paal af. Het gevolg is een bizarre klap waarbij de auto finaal in tweeën scheurt en in brand vliegt. De beelden kun je hieronder bekijken, de crash vindt plaats na minuut 09:00.

Inzittenden kunnen het navertellen

Het is moeilijk te geloven, maar de beide inzittenden kunnen het navertellen. De bestuurder zit gewoon op de bestuurdersstoel en is na de crash nog bij bewustzijn. De passagier wordt tien minuten later in het struikgewas gevonden, in kritieke toestand. Dat is natuurlijk niet om te lachen, ook al heet de beste man Edrick Bush. Uiteindelijk kon hij het wel gewoon navertellen.

De twee opereerden niet alleen: ze maakten uit van een bende die aan de lopende band auto’s stal. En ze werden ook niet afgeschrikt door deze horrorcrash. Daarna gingen ze gewoon doodleuk verder met hun activiteiten. De politie was er kennelijk dus in geslaagd om meteen de hele bende op te rollen.

Via: News6

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