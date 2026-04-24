Zie jij wat deze gelimiteerde Urus SE bijzonder maakt?

Het tot een klein aantal auto’s limiteren van een speciale uitvoering is bij Lamborghini niet alleen weggelegd voor de V10-supercars. Ook de Urus-geldkoe moet er voor de allerrijkste zijn. En dat betekent: een gelimiteerde oplage, in dit geval van 630 stuks, van de Lamborghini Urus “Tettonero” Capsule.

Als je goed naar de buitenkant van de Urus kijkt, kun je al een goede gok wagen over wat “Tettonero” Capsule betekent. Ik zal je helpen: Tettonero betekent vrij vertaald zwart dak. Dit is dus de Urus SE Zwart Dak Collectie. Toch is de two-tone kleurstelling niet het bijzonderste aan de gelimiteerde Urus.











Kleurtjes, kleurtjes, kleurtjes

Lamborghini noemt deze lijn namelijk ‘’de meest personaliseerbare Urus ooit’’. Dat begint bij de buitenkant. Naast het Nero Shiny-dak is de rest van de auto in zes verschillende kleuren te krijgen (Arancio Xanto, Bianco Asopo, Grigio Telesto en Viola Pasifae, samen met Giallo Tenerife en Verde Mercurius, die voor het eerst beschikbaar zijn voor de Urus). Voor wie dan nog steeds niet kan kiezen, is er nog eens keuze uit zes tinten: Arancio Borealis, Bianco Monocerus, Giallo Auge, Grigio Nimbus, Rosso Mars en Verde Mantis. Hierdoor zijn meer dan zeventig verschillende configuraties mogelijk.

Het wordt nog specialer aan de binnenkant van de limited-Urus. Lambo heeft het over een nog ‘’nooit eerder vertoond interieur’’. Je kunt hier links en rechts carbon terug laten komen met een zeefdruk van de Urus er in. Andere delen kun je weer laten bekleden met Dinamica leder en Corsa-Tex microvezelstof. Ook hier kun je weer kiezen uit speciale kleurtjes voor de interieurdelen, maar ook voor de borduursels op de stoelen. En dat alles om maar te kunnen zeggen: mijn influencerauto is net iets anders dan die van jou.









Specificaties

Technisch verandert er helemaal niks aan de Urus SE. De plug-in hybride SUV haalt nog altijd 800 pk en 950 Nm koppel uit een hybride 4,0-liter V8. Van 0 naar 100 km/u gaat in slechts 3,4 seconden, terwijl de sprint van 0 naar 200 km/u in 11,2 seconden wordt afgelegd, met een topsnelheid van 312 km/u. Wat het grapje precies gaat kosten vertelt Lamborghini nog niet. Hier smullen de miljonairs en miljardairs natuurlijk van, dus ze kunnen er prima een waanzinnige prijs boven zetten. Vinden we dit cool, overdreven of een hele goedkope manier om extra te cashen? Of alle drie misschien wel?