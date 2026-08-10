Wees er snel bij, want van deze exoot worden er maar vijf gebouwd

Een nieuwe sportwagen ontwikkelen is nogal een klus, dus je kunt jezelf een hoop werk besparen door een bestaande auto als basis te nemen. Dat is precies wat het Amerikaanse Rezvani doet.

Rezvani heeft al diverse sportwagens gemaakt onder de naam Beast, gebaseerd op de Ariel Atom, de Lotus Elise en – meest recent – de Corvette C8. Nu presenteren ze hun nieuwste creatie: de Beast X. Dit is in feite een extreme versie van de Beast die ze in 2024 presenteerden.

Corvette C8

Rezvani heeft het knap weten te verhullen, maar ook deze auto is gebaseerd op de Corvette C8. Als je goed kijkt naar de raampartij en de proporties kun je dat wel zien (en vanbinnen helemaal), maar het voelt niet meteen aan als een Corvette met een bodykit. Overigens is deze auto niet alleen een Beast, maar ook een Beauty. Deze Rezvani ligt prettiger op het netvlies dan het origineel.











Wel is de Rezvani Beast X behoorlijk extreem, met een enorme tweedelige achtervleugel een roof scoop en heftige sideskirts. Mocht je dat allemaal een beetje teveel van het goede vinden, dan moet je toch even kijken voor de Beast-zonder-X.

1.560 pk

Waar Hennessey – nog zo’n niche Amerikaans sportwagenmerk – de pk-race heel bewust heeft opgegeven met hun nieuwste creatie, gaat Rezvani doodleuk door. De normale Beast had al 1.000 pk, deze auto doet er nog eens 50% bovenop. Dan kom je uit op 1.560 pk uit een 6,2 liter biturbo V8.

Rezvani vermeldt nergens dat de auto hybride is, maar het feit dat de auto vierwielaangedreven is in combinatie met het royale vermogen doet ons vermoeden van wel. Corvette heeft namelijk zelf de hybride ZR1X, die er ook al 1.267 pk uit perst. Dus eigenlijk is 1.560 pk dan niet eens zo’n grote stap. Relatief gezien. De Rezvani is ook niet eens sneller van 0-60 mph (96 km/u): dat neemt nog steeds 1,9 seconde in beslag. Dat is ook snel zat, laten we eerlijk zijn.

Extreem kleine oplage

De Amerikanen hoeven niet heel veel klanten te vinden voor deze auto. Ze bouwen namelijk maar vijf exemplaren. We hadden geen grote oplage verwacht, maar dit is wel heel weinig. Terwijl ze in feite zoveel Corvettes kunnen krijgen als ze willen. Dit geeft Rezvani natuurlijk wel een excuus om een exhorbitant prijskaartje aan deze auto te hangen. Wat de Beast X precies moet kosten is nog niet bekend, maar mocht je interesse hebben: voor 1.500 dollar kun je een exemplaar reserveren. Dan moet je wel snel zijn, want op is op.

Volg ons ook op Google Nieuws

Stel Autoblog in als voorkeur op Google Discover