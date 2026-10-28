Dit ziekenhuis plaatst een wielklem als je fout parkeert

Een keertje buiten de lijntjes parkeren kan iedereen overkomen. Maar verkeerd geparkeerde medewerkers bij het Amphia Ziekenhuis in Breda kunnen voortaan een wielklem verwachten. Het ziekenhuis heeft genoeg van personeel die hun auto buiten de aangegeven parkeervakken neerzetten. Waarschuwingen hebben onvoldoende geholpen, dus wordt vanaf november een zwaarder middel ingezet.

Het gaat om parkeerterrein P4 bij de personeelsingang. Daar zijn 1.609 parkeerplaatsen beschikbaar voor de medewerkers van het ziekenhuis. Toch ontstaan er regelmatig problemen doordat automobilisten hun auto op plekken neerzetten waar dat niet de bedoeling is. Dit kan leiden tot irritante situaties, bijvoorbeeld wanneer andere voertuigen er niet meer langs kunnen. Ook komt het voor dat auto’s beschadigd raken.

Wielklem voor hardleerse parkeerders

Het ziekenhuis heeft de afgelopen jaren verschillende manieren geprobeerd om het parkeergedrag te verbeteren. Medewerkers kregen waarschuwingskaartjes achter hun ruitenwisser, beveiligers spraken overtreders aan en via interne communicatie werden collega’s op de regels gewezen. Dat heeft kennelijk niet genoeg geholpen.

Daarom grijpt Amphia vanaf 1 november naar de wielklem . Beveiligers kunnen die aanbrengen bij auto’s die verkeerd geparkeerd staan. De eigenaar moet vervolgens contact opnemen met de beveiliging om de klem te laten verwijderen. Dat kost de medewerker overigens geen geld.

Helemaal zonder consequenties blijft het niet. Iedere overtreding wordt geregistreerd en levert een officiële waarschuwing op. Wie drie keer de fout ingaat, mag vervolgens een week lang niet op het personeelsparkeerterrein parkeren. De medewerker moet daarna via de eigen leidinggevende toestemming vragen om opnieuw gebruik te mogen maken van de parkeerplaatsen.

Blijft het foutparkeren zich herhalen, dan kan Amphia het parkeerrecht definitief intrekken. Dat betekent dat de betreffende medewerker voortaan ergens anders een plekje moet zoeken. Dat zal ze leren.

Foto: interessant geparkeerde Lambo via marcel050 op Autoblog Spots

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