ZIEN: Lewis Hamilton koopt ultieme schuurvondst-Ferrari!

Dat Lewis Hamilton meer smaak voor auto’s heeft dan Max Verstappen , dat mag duidelijk zijn. Was dat het niet? Nou, dan is dat het na vandaag wel.

Sinds zijn overstap van Mercedes naar Ferrari heeft zijn liefde voor het merk uit Maranello een nieuw niveau bereikt. Op Instagram deelt de zevenvoudig wereldkampioen trots de vervulling van zijn ultieme kinderdroom: hij heeft zijn eigen, erg vieze Ferrari F40 aan de collectie toegevoegd.

Gevonden onder een laag Italiaans stof

In zijn post op Instagram legt Hamilton uit dat de F40 al sinds zijn jeugd bovenaan zijn verlanglijstje stond. Toen de kans zich voordeed om er een te bemachtigen, twijfelde de Brit geen seconde. De auto had namelijk ruim dertig jaar stilgestaan in een garage en zat volledig onder het stof.

Hamilton wist de schuurvondst te bemachtigen en stuurde de analoge supercar direct door naar het enige juiste adres: de fabriek in Maranello. Daar hebben de magiërs van Ferrari Classiche wekenlang gewerkt om de 2,9-liter twinturbo-V8 en de iconische rode koets weer in absolute nieuwstaat te brengen.

Hamilton schrijft: “Toen ik vorig jaar bij Ferrari tekende, wilde ik er op mijn eerste dag in Maranello al een bij me hebben. Zoveel betekent deze auto voor mij. Dit zijn kunstwerken en extreem zeldzaam. Toen ik deze auto vond, bedekt onder het stof na meer dan dertig jaar stilstaan, wist ik dat ik haar mee naar huis moest nemen.’’

Niet de eerste keer in een F40

Dat Sir Lewis een passie heeft voor de F40 is overigens geen verrassing. Eerder doken er al spectaculaire beelden op waarin Hamilton zijn driftskills showde in een huur-F40 in Japan (terwijl hij zijn vriendinnetje Kim Kardashian de stuipen op het lijf joeg). Toen moest hij het echter nog doen met een geleende of gehuurde auto. Vanaf nu kan de Britse F1-legende de sleutels van zijn éigen 'droom van 478 pk' uit zijn broekzak trekken. Hamilton belooft op zijn sociale media snel meer te laten zien van de restauratie en het eindresultaat. Zin in!

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