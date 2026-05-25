Zijn de nieuwe Giulia en Stelvio gecancelled? Alfa geeft het antwoord

Tijdens Stellantis Investor Day kregen we een inkijkje in de toekomstplannen van alle merken, en die van Alfa Romeo zag er niet zo rooskleurig uit. Er stond namelijk maar één normaal productiemodel op de stapel.

Tijdens de presentatie kondigde Alfa Romeo twee modellen aan, maar één daarvan is een limited edition à la de 33 Stradale. Leuk, maar daar heeft het grote publiek geen reet aan. Het andere model is een C-segment SUV. De nieuwe Giulia en Stelvio, waar we al jaren op wachten, waren echter nergens te bekennen. Op die manier dreigt Alfa Romeo een merk te worden dat alleen compacte SUV’s bouwt.

Statement van Alfa Romeo

Alfa is nu met een statement naar buiten gekomen om te laten weten dat ze de Giulia en Stelvio toch niet vergeten zijn. “Alfa Romeo is aan het kijken naar oplossingen om te blijven concurreren in het D-segment met nieuwe interpretaties van de huidige range die bestaat uit de Giulia en de Stelvio.”

Alfa zegt ook al iets over de aandrijflijnen: “Het merk zal gebruik maken van flexibele platforms om geleidelijk multi-energieoplossingen te introduceren, inclusief hybride en elektrische aandrijflijnen.”

Op de lange baan?

De Italianen zijn dus nog steeds van plan om met opvolgers van de Giulia en Stelvio te komen. Het lijkt er alleen op dat deze modellen op de lange baan zijn geschoven. Als er binnen nu en een paar jaar een nieuwe Giulia zou komen, hadden ze deze wel meegenomen in de presentatie.

Alfa Romeo is duidelijk aan het worstelen, want de nieuwe Stelvio had eigenlijk dit jaar al moeten komen en de Giulia volgend jaar. En de Quadrifoglio-varianten waren eerst uit het gamma gehaald en eerder dit jaar toch weer teruggehaald. Laten we hopen en bidden dat ze bij Alfa Romeo hun draai weer weten te vinden…

Bron: Motor1