Zijn dit de braafste Abt-modellen ooit?

Het Duitse tuningbedrijf Abt Sportsline is de afgelopen jaren nogal veranderd. Waar het eerst een van de zoveel Audi-tuners was met toevallig een racer aan het hoofd van het bedrijf, is Abt nu een veelzijdig bedrijf met ook zijn subtiele kanten.

Abt werkt nu ook steeds meer aan de voorkant samen met de autofabrikanten, zoals met Cupra en nu met busjesafdeling van Volkswagen. Zo zijn de Abt Multivan (T7) en Abt California tot leven gekomen die vandaag gepresenteerd worden op de IAA Transportation-beurs in Hannover.









Veranderingen aan de VW bussen

Abt is uiterst rustig omgegaan met de twee Volkswagens. Zo verandert er motorisch helemaal niks. Het pakket is dus alleen voor het uiterlijk. Het is niet zo dat de Multivan er nu uitziet als een Ford Transit MS-RT-concurrent . De Abt is een stuk braver. Er zijn voor zowel de Multivan-personenbus als de California-camper 20-inch zwarte wielen en een aero-pakket. De extra delen bestaan uit een splitter, hoogglans zwarte details, zwarte dorpels en een nieuw ontworpen achterkant inclusief nieuwe diffuser. Her en der vind je Abt-logo’s, maar daar houdt het wel op.

















Bij de Multivan haalt Abt nog één trucje uit dat de achtpersoonsbus wat agressiever laat ogen. Er is een optie voor een verlagingsset. Daarmee kun je de koets 30 millimeter dichter bij de grond krijgen. Dat was hem: geen grote dakspoiler, geen bijzondere kleurstelling of stickerset zoals de Porsche Renndienst- ID. Buzz en ook geen informatie over aanpassingen aan het interieur.

Volgende maand, oktober 2026, kunnen Duitse klanten een bestelling plaatsen voor de Abt Multivan en Abt California. Of de Abt’s naar andere landen komt, weet Volkswagen Bedrijfswagens zelf ook nog niet. Het is weer eens wat anders dan een standaard busjes of campertje, maar had Abt hier niet wat meer uit moeten halen?

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