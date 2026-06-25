Zilveren Toyota Corolla op Marktplaats is bijzonderder dan je denkt

Er zijn niet heel veel dingen die minder interessant klinken voor de petrolhead dan 'Toyota Corolla'. Tenzij er ergens 'GR' in verwerkt zit. Het is niet voor niks dat Toyota er zo ontiegelijk veel van verkoopt: auto's die goed scoren moeten het ook goed doen voor de massa die geen autoliefhebber is. Een Toyota Corolla is degelijk, betrouwbaar en perfect als alledaags vervoer. Er staat momenteel eentje op Marktplaats waar je toch hoge ogen mee kan scoren voor de mensen die écht weten waar ze naar kijken.

Eerst even wat context. De Toyota Corolla is hier bijna zijn hele leven geweest. Van het prille begin tot het huidige model wat het nog steeds dapper volhoudt. Het is altijd een doorsnee hatchback geweest, met vaak de sedan en estate-derivaten erbij. Toch nam de Corolla even een pauze in Europa vanaf 2007. De toenmalige Corolla werd opgevolgd door een vrijwel identieke auto, die Toyota voor Europa ineens besloot de Auris te noemen.

Corolla-pauze

De Auris werd hier enkel geleverd als hatchback, met enkel de toevoeging van de Touring Sports (stationwagon) bij de tweede generatie in 2013. Sedan-shoppers hebben van 2007 tot en met 2018 even niks te kiezen gehad. Er was geen Corolla Sedan en ook geen Auris Sedan. Mocht je nou heel graag een sedan van die bouwjaren willen, dan is er goed nieuws. Want dat is er speciaal aan de Toyota Corolla die we op Marktplaats vinden.

Toyota Corolla op Marktplaats

Het betreft namelijk een Toyota Corolla Sedan uit de tijd dat we die hier helemaal niet kregen. Toen hier iedereen een leasecontract afsloot voor een Corolla Touring Sports Hybrid, kon je elders in Europa de sedanversie kopen. Die werd in 2013 eveneens grondig vernieuwd en op hetzelfde platform als de Auris II gelanceerd. Onder de koets vind je dus herkenbare techniek, ware het niet dat dit geen hybride is.

Ondanks de vergelijkbare techniek is de Toyota Corolla Sedan geen Auris met kont. Hij kreeg een compleet ander front en natuurlijk een andere achterkant, waardoor een beetje autofanaat wellicht snel doorheeft dat het iets bijzonders betreft. Aangezien de Corolla hier niet nieuw verkocht is tussen 2007 en 2018, kunnen we met enige zekerheid achterhalen dat er maar een stuk of 50 rondrijden op 's lands wegen. Terwijl niet-autofanaten er gewoon een zilveren Toyota in zien. Alleen bijzonder voor de kenner, zonder dat je opvalt. Eigenlijk de droom.

Kopen

Minder droommateriaal is de hardware van de Toyota Corolla uit 2014. Het betreft de 1.6 liter VVT-i, zonder hybride dus. Goed voor een heuse 132 pk en gekoppeld aan een automaat. De kans is aanzienlijk dat de auto hier is beland als verhuisgoed, al hoefde je maar de grens over naar Duitsland om hem nieuw te kunnen bemachtigen. Binnenin zien we ook weinig verrassingen, maar wel voldoende features die je goed kan gebruiken. Bijvoorbeeld stoelverwarming. Daar heb je momenteel niet heel veel aan, maar onze winters kunnen streng zijn.

Toyota-techniek heeft zijn prijs, al weten we niet of de bijzonderheid van de Corolla Sedan daar bij in zit. De slechts 85.146 kilometer ervaren Toyota moet namelijk nog 13.595 euro opleveren. Voor een auto waarvan er maar 50 rondrijden in Nederland geen slechte score, maar voor een zilveren Toyota toch nog een redelijke som. Maar hey, dan ben je wel welkom op elke automeeting voor bijzondere doch doodnormale auto's zoals EMWalhalla. Kopen kan op Marktplaats.