Maar goed, ook hier geldt het ouderwets Gooische gezegde: Beter duur dan niet te koop...

Een Ferrari is natuurlijk nooit goedkoop geweest, maar voor sommige exemplaren worden tegenwoordig bedragen betaald waar je een paar jaar geleden nog behoorlijk van zou hebben opgekeken. Zeker de handgeschakelde modellen uit de jaren negentig zijn populair bij verzamelaars. En als er dan ook nog een bekende naam op het kentekenbewijs heeft gestaan, kan het helemaal hard gaan.

Dat blijkt maar weer eens bij een veiling in Birmingham. Daar ging onlangs een Ferrari F355 GTS uit 1996 onder de hamer. Niet zomaar eentje, want de eerste eigenaar was Jeremy Clarkson.

We schreven al eerder dat zijn oude Ferrari te koop stond. Clarkson bestelde de auto nieuw nadat hij de F355 had uitgeroepen tot de beste auto ter wereld. Hij koos voor een rode GTS met crèmekleurig leer, bijzondere sportstoelen en natuurlijk de handgeschakelde zesbak. Achterin ligt een 3,5-liter V8 met 380 pk.

Clarkson reed er ongeveer 10.000 kilometer mee en gaf de auto vervolgens weg als prijs bij een lezersactie van The Sunday Times. Inmiddels staat er nog geen 25.000 kilometer op de teller.

En wat heeft dat opgeleverd?

Veilinghuis Iconic Auctioneers verwachtte tussen de 200.000 en 250.000 pond voor de Ferrari te krijgen. Dat bleek nogal voorzichtig ingeschat.

De uiteindelijke verkoopprijs kwam uit op maar liefst 405.000 pond, inclusief veilingkosten. Omgerekend ongeveer 460.000 euro. Daarmee vestigde de auto een veilingrecord voor de Ferrari F355 GTS.

Het grappige is dat dezelfde Ferrari vorig jaar nog te koop werd aangeboden met een lagere richtprijs, maar toen helemaal geen koper vond.

Overigens gingen er nog drie auto's uit Clarksons verzameling onder de hamer. Zijn Lancia Montecarlo Spider, Alfa Romeo GTV6 en Lincoln Continental brachten samen ruim 160.000 pond op. Vooral de Lancia uit de laatste aflevering van The Grand Tour deed het goed, met bijna 70.000 pond.

Maar de Ferrari was verreweg de duurste. Clarkson zal zich misschien nog weleens afvragen waarom hij hem destijds gratis heeft weggegeven.

Aan de andere kant, JC heeft inmiddels knaken zat, dus zoveel zal het hem eigenlijk niet doen...