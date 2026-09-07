Amerikaanse stad heeft een bijzondere truc tegen hardrijders

Je hebt het ongetwijfeld wel eens meegemaakt. Je houdt je keurig aan de snelheid maar zo'n beetje ieder verkeerslicht denkt dat jij vast wel even kan wachten om te genieten van de omgeving. In twee Amerikaanse steden hebben ze daar nu een oplossing voor bedacht. Als jij je braaf aan de snelheid houdt, moet je worden beloond. Helaas, je krijgt geen sticker.

Te hard? Veel plezier bij het volgende licht

In Albuquerque en Portland zijn ze nu aan het experimenteren met verkeerslichten die rekening houden met jouw snelheid, zo blijkt uit berichtgeving van APnews. Houdt jij je keurig netjes aan de maximumsnelheid, dan maak jij kans op de hoofdprijs: groen licht. Rij jij te hard? Helaas, u gaat niet door naar de volgende ronde. Oftewel: rood.

Het nieuwe systeem is een variant op het ‘rest in red’-systeem, waarbij verkeerslichten standaard op rood staan totdat er een auto aankomt. Door snelheidssensoren toe te voegen, kan het verkeerslicht bepalen of je een beetje normaal doet. Of niet. Rijd je bijvoorbeeld netjes de hele tijd 30 km/u, dan kan de beloning bestaan uit een groen licht. Geef je ondertussen wat meer gas omdat je vindt dat de rest van de wereld te langzaam rijdt, dan staat het volgende licht waarschijnlijk al op je te wachten. Heel irritant natuurlijk. Precies de bedoeling.

In Albuquerque wordt het systeem toegepast op Lead en Coal avenues. Volgens de stad zijn daar het aantal crashes en gewonden flink afgenomen. Bewoners merkten daar regelmatig dat automobilisten 's nachts met elkaar aan het racen waren om verkeerslichten te halen. Ja, dat is natuurlijk niet de bedoeling!

Ook Portland doet mee met het beloningssysteem. Daar wordt het systeem 's nachts getest op Southeast Powell Boulevard, een weg waar in het verleden nogal wat ongelukken gebeurden. En ook daar lijkt het positief uit te pakken. Op het eerste onderzochte kruispunt zakte de gemiddelde snelheid namelijk van 63 naar 48 km/u. Dat is toevallig genoeg ook de geldende maximumsnelheid. Leuk he!

Eén haastige bestuurder verpest het

Het mooiste aan dit hele systeem is misschien wel dat je andere weggebruikers hier ook last van kunnen hebben. Volgens een bewoner zou iedereen gewoon groen kunnen krijgen als iedereen zich aan de snelheid zou houden. Komt er een bestuurder voorbij die haast heeft en het pedaal door de bodem heeft dan mag iedereen stoppen. En dat is natuurlijk vervelend.

Het systeem heeft her en der nog wel wat kuren. Onderzoekers laten weten dat er nog iets meer onderzoek nodig is en dat automobilisten gefrustreerd kunnen raken als ze niet begrijpen waarom ze constant rood krijgen.

Kunnen we dit ook in Nederland krijgen?

Dit is natuurlijk niet compleet nieuw. Ook in Nederland hebben we bijvoorbeeld de groene golf. Alleen worden daarbij meerdere verkeerslichten op elkaar afgestemd, zodat je bij een bepaalde snelheid achter elkaar groen kunt krijgen. Gewoon de aangegeven snelheid rijden en de lichten werken ineens mee. Gek genoeg werkt het bij mij nooit, maar dat zal wel aan mij liggen.

Nederland gaat inmiddels nog een stap verder met slimme verkeerslichten. Die kunnen onder meer informatie ontvangen over naderend verkeer en op basis daarvan de verkeersregeling aanpassen. Inmiddels zijn er volgens Rijkswaterstaat zo'n 1.450 van deze intelligente verkeerslichten in Nederland.

Het Amerikaanse systeem draait het idee alleen nét iets verder om: daar wordt snelheid daadwerkelijk gebruikt om je eerder groen te geven. Misschien best een idee voor Nederland. Wie weet.