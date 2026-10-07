Zo bizar veel geld kreeg de oud-baas van Red Bull Racing mee

Als je echt dik wil verdienen in de Formule 1 hoef je alleen maar ontslagen te worden...

Gisteren schreven we nog over het salaris van Zak Brown. De McLaren-baas verdiende in 2025 bijna 98 miljoen euro. Een bizar bedrag, maar daar stond dan ook een behoorlijk succesvol jaar tegenover.

Bij Red Bull blijkt het nóg gekker te kunnen. Oud- teambaas Christian Horner hoefde er niet eens voor te blijven.

Horner werd vorig namelijk jaar na twintig jaar aan de kant gezet bij Red Bull, dat weten we nog wel toch? Alleen had hij nog een contract tot 2030 en daar moest dus iets mee gebeuren. Inmiddels is uit financiële stukken duidelijk geworden hoeveel zijn vertrek heeft gekost.

De ontslagvergoeding komt volgens RacingNews365 uit op 117,56 miljoen euro. Red Bull Racing nam daarvan 39,19 miljoen voor zijn rekening en Red Bull Technology nog eens 78,38 miljoen.

En daar bleef het niet bij. Tot zijn vertrek ontving Horner ook gewoon salaris. Bij Red Bull Racing ging het om 5,2 miljoen euro en via Red Bull Technology kwam daar nog 10,56 miljoen bij. Alles bij elkaar hebben we het dus over ruim 133 miljoen euro.

Twintig jaar Red Bull

Nu kwam Horner natuurlijk niet net kijken. Hij stond sinds 2005 aan het hoofd van Red Bull Racing en maakte van het nieuwe team een van de succesvolste renstallen van de afgelopen twintig jaar. Onder zijn leiding werden acht wereldtitels bij de coureurs en zes constructeurstitels gewonnen.

Sinds zijn vertrek zit Laurent Mekies op zijn stoel. Horner zelf heeft al aangegeven dat hij een terugkeer in de Formule 1 wel ziet zitten, het liefst met een belang in een team.

Maar ergens denken wij dat hij geen enorme haast heeft om weer aan de slag te gaan. Met die 133 miljoen kan hij zijn gasrekening in elk geval de komende 73.000 jaar makkelijk betalen.

Hij wel!

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