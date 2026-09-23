Zo bizar veel heeft deze Ferrari gereden

Een Ferrari met V12 als dagelijkse auto gebruiken. Het kan blijkbaar gewoon.

Een Ferrari koop je natuurlijk om zo min mogelijk mee te rijden. Beetje poetsen op zaterdag, rondje om de kerk als de luchtvochtigheid precies goed is en daarna snel weer onder het hoesje. Want stel je toch eens voor dat er kilometers op komen. Althans, zo schijnen veel eigenaren van zo'n fijn Italiaans raspaardje te denken. En dat is hartstikke zonde. Want als er 1 ding is wat je met zo'n auto zou moeten doen (en willen) is rijden. Kilometers maken. Veel ook. Door weer en wind als het even kan.

Precies wat de eerste eigenaar van deze Ferrari 599 GTB Fiorano kennelijk heeft gedaan.

Het exemplaar dat we op Marktplaats vonden heeft namelijk 128.000 kilometer achter de kiezen. En dat is voor een Ferrari uit 2007 een behoorlijk respectabel aantal. Gemiddeld bijna 7.000 kilometer per jaar. Volgens de huidige eigenaar werd hij nieuw geleverd in België en heeft de eerste eigenaar hem waarschijnlijk gewoon dagelijks gebruikt.

Eigenlijk is de 599 daar ook helemaal niet zo ongeschikt voor. Dit was niet de hardcore Ferrari van zijn tijd, maar de grote GT die de 575M opvolgde. De motor ligt voorin, je hebt een fatsoenlijke bagageruimte en binnenin zitten in dit geval zelfs verwarmde carbon kuipstoelen.

Een Ferrari met V12 als daily. Zoals het heurt

Alleen ligt er onder die lange motorkap wel iets heel bijzonders. De 6,0-liter atmosferische V12 is rechtstreeks afgeleid van de motor uit de Ferrari Enzo. Hij levert 620 pk en 608 Nm en mag door tot 8.400 toeren.Daarmee gaat de 599 in 3,7 seconden naar 100 km/u, in 11 seconden naar 200 en uiteindelijk harder dan 330 km/u. Allemaal via een aandrijving op de achterwielen.

Schakelen doet deze met de F1 SuperFast-transmissie. Dat is dus geen moderne automaat met dubbele koppeling, zoals de advertentie vermeldt, maar een gerobotiseerde zesversnellingsbak met koppeling. Voor 2007 was hij bloedsnel. Onder de juiste omstandigheden duurde een schakelactie slechts 100 milliseconden.

En blijkbaar kan die techniek dus ook gewoon kilometers maken. Het onderhoudsboekje werd bij Ferrari Monza in België afgestempeld bij 20.000, 40.000, 60.000, 80.000 en 100.000 kilometer. Begin 2025 kwam de 599 naar Nederland en rond 119.000 kilometer kreeg hij opnieuw onderhoud en nieuwe banden. Volgens de verkoper had de koppeling bij de laatste controle bovendien nog ongeveer 60 procent over.

De vraagprijs van deze rode occasion op Marktplaats bedraagt 108.599 euro. Deel dat door de 128.000 kilometer die erop staan en iedere kilometer uit zijn vorige leven vertegenwoordigt nog ongeveer 85 cent aan aanschafwaarde. En zo bekeken is het natuurlijk geen geld, mocht je de overweging nog met je vrouw (m/v/x) moeten overleggen.

En het fijne is dat je bij deze in ieder geval niet meer zenuwachtig hoeft te worden van de eerste mijlpaal op de kilometerteller. Die staan er namelijk al in grote mate op.

Hebben?

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