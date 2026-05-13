Zo draai je de Belastingdienst een (legale) loer!

We blijven even in de financiële hoek hangen, we hebben een dikke tip voor je als je geld wil besparen. En een flinke open deur ook...

Ja, want met de huidige brandstofprijzen ga je toch even rekenen. En dan kom je al snel op iets simpels uit: wat als je de auto wat vaker laat staan?Experts hebben uitgerekend dat je behoorlijk wat kan besparen. En wij blijven 'Ollanders, dus besparen vinden we leuk.

Laten we eens kijken wat het scheelt als je de fiets gaat pakken naar je werk. De gemiddelde werknemer woont zo’n 20 kilometer van zijn of haar werkplek vandaan en laat je de dieselauto staan, dan scheelt dat op jaarbasis ongeveer 1.200 euro. Bij benzine loopt dat op tot zo’n 1.600 euro. Best serieus, vinden wij.

Maar ja, om aan een gemiddelde te komen tel je alle extremen bij elkaar op en deel je dat door het aantal ingevoerde gegevens. En dan zie je dat er wel behoorlijke verschillen inzitten in bepaalde gebieden. In de Randstad en delen van Brabant wonen mensen gemiddeld dichter bij hun werk, soms minder dan 12 kilometer. In het noorden ligt dat anders en kunnen afstanden juist flink oplopen.

Maar door de bank genomen zit een groot deel van Nederland binnen fietsbereik. Ongeveer 60 procent woont binnen 15 kilometer van het werk en zo’n 40 procent binnen 10 kilometer. Dat zijn afstanden die in theorie te fietsen zijn. Zeker met een elektrische fiets.

Alleen gebeurt het nog niet massaal. Nog geen derde van het woon-werkverkeer gaat op de fiets. En zelfs bij ritjes van vijf kilometer of minder pakt een kwart van de mensen nog gewoon de auto. Ondertussen lopen de kosten wel gewoon op. Brandstof, slijtage, onderhoud, noem de vaste lasten maar op.

Maar ja, we pakken dus toch nog massaal de auto. En de eerlijkheid gebiedt me te zeggen dat ondergetekende dat ook doet, al moet ik naar de supermarkt 100 meter verderop pak ik de auto. Sterker, ik héb niet eens een fiets. Autorijden is makkelijker, maar ook gewoon veel leuker. Vind ik.

Benieuwd hoe jij daarover denkt. Laat maar weten in de comments!