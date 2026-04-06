Zo duur kan je de nieuwste Audi RS5 maken en dit zijn de opmerkelijkste opties

Er is bijna niets leukers om in autoconfiguratoren te rommelen om je perfecte auto samen te stellen. Alleen wordt die lol je tegenwoordig steeds meer en meer ontnomen door de vooraf samengestelde pakketten waar je uit kunt kiezen. Ook worden auto’s steeds completer afgeleverd. Maar bij de Duitsers is niets minder het geval. Zo kwamen we bij het samenstellen van onze perfecte Audi RS5 weer wat opmerkelijke keuzes tegen.

Net geen 180.000 euro

Maar voordat we verdergaan is het wellicht even leuk alvast te vertellen hoe duur je een echt ‘bomvolle’ RS5 kunt maken. Met alle opties aangevinkt komen wij een totaalprijs van 178.818 euro. Met andere woorden: zelfs een uiterst complete RS5 kun je voor ruwweg de helft van zijn vanafprijs van net geen 120.000 euro verder aankleden.

Daarbij valt vooral op dat je als eerste optie het ‘Audi Sportpakket’ voorgeschoteld krijgt. Niet een heel gekke optie, maar ietwat vreemd genaamd voor een auto waarbij sportiviteit het hoogst op de prioriteitenlijst staat. Je zou verwachten dat deze tot het maximale uitgemonsterd is, maar dat is hij natuurlijk niet. Vertel de Duitsers eens hoe ze jou extra geld uit je zak moeten kloppen met een goed doordachte optielijst.

Maar goed, onder deze optie valt onder meer het verhogen van de maximum snelheid van de begrensde 250 km/u naar 285 km/u, RS-bumpers en een RS-sportuitlaatsysteem. Aan de andere kant krijg je door deze 8.450 euro kostende optie aan te vinken, ook toegang tot nog veel duurdere opties zoals carbon Camouflage onderdelen en de prachtige ‘Bedfordgroen metallic’ lak waarmee de auto in de persfoto’s te zien is.

Grappig genoeg is die groen dan weer niet de duurste lakkleur. Dat is de Audi exclusive lak, die een schamele 5.915 euro kost. Hierbij kun je ook helemaal zelf een kleur kiezen en ben je dus niet afhankelijk van het vooraf geselecteerde palet dat Audi je aanbiedt.

Smaak is niet te koop

Noem het een voordeel, of een nadeel, maar met het aanvinken van het sportpakket beperk je de velgkeuze direct tot 21-inch en daarmee natuurlijk ook het dunste en duurste rubber. Toch zouden wij hier wel voor kiezen, want in onze specificatie gaat de auto in het groen door het leven en daar passen de 21-inch ’6-dubbelspaak, mat neodymiumgoud’-velgen toch zeker het best bij.

Voor het interieur is er genoeg keuze, maar verandert het inhoudelijk maar weinig aan hetgeen je in de basis krijgt. Het gaat hierbij voornamelijk aan duurdere materialen en exclusieve kleuren op de standaard RS-interieur en reguliere RS sportstoelen plus. Toch kan je hier voor bijna 11.000 euro aan versleutelen als je van de kleurcombinatie diamantzilver- mintgrijsleder houdt…

Naast dat over smaak niet te twisten valt en dit ook zeker niet te koop is, zijn er nog wel een paar opties die we toch zeker aan zouden vinken. De multifunctionele camera met dashcam zouden we zeker kiezen, dan is het wellicht nog terug te halen wie er een ramkraak met jouw RS5 gedaan heeft. Ook zouden we de Head-up display aanvinken, puur voor het gemak. Kost wel bijna 1.200 euro, maar dat is het nu al waard. Net als het 460 euro kostende pakket waarmee je stoelverwarming voor en achter krijgt.

Daarnaast zouden we voor die 485 euro ook een Bang & Olufsen Premium Sound System met 3D-geluid en hoofdsteunluidsprekers laten installeren en het 510 euro kostende privacy glas achter kiezen, al is dat laatste alleen maar omdat de auto er iets beter van oogt.

Handig: een trekhaak

Nog een opmerkelijke optie die we tegenkwamen: de inklapbare trekhaak. Voor 1.090 euro kan jij ook gewoon een fietsendrager op je Audi RS5 monteren. Of de halve Ikea leegkopen. Maar vooral handig omdat de laadruimte veel kleiner is dan voorheen, dankzij de batterijen voor de hybride aandrijflijn. En ook het elektrisch verstelbare stuur, waarvan je zou verwachten dat ie standaard is op een auto van deze prijsklasse, kost 485 euro extra.

Ook grappig: wil je decoratielijsten in Audi exclusive lichtgrijs geweven linnen, dan kost dat ruwweg 1.000 euro meer dan diezelfde lijsten in carbon Camouflage, je weet wel, die exclusieve optie die je alleen mag selecteren als je het Sportpakket kiest.

Dat laatste hebben we dan weer niet gekozen op onze Audi RS5, want dat lijkt ons ietwat overbodig. Wij komen met de overige wel gekozen opties dan ook uit op een uiterst schappelijke 137.002 euro.

Laat ons vooral weten hoe jij je perfecte Audi RS5 samenstelt en op welk totaalbedrag je uitkomt. We zijn benieuwd!