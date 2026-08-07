Dit zijn de duurste opties op de Maybach GLS

We hebben de prijs van de vernieuwde Maybach GLS al behandeld, maar de vanafprijs is nog maar het begin. Daarom gaan we vandaag eens kijken hoe duur we deze auto echt kunnen maken.

Het begint bij € 307.098. Dan heb je een auto zonder opties, maar een kale Maybach bestaat natuurlijk niet. Dus als je meteen op bestellen drukt, zul je alsnog weinig tekort komen. Maar dat doet natuurlijk niemand.

Night Series

Het begint meteen met één van de duurste opties: het Night Series-pakket à € 30.250. Oftewel: het maffiapakket. Als je dat aanvinkt, wordt al het chroom – wat een Maybach juist onderscheidt – zwart gemaakt. Daarnaast krijg je überfoute velgen met een patroon van Maybach-logo’s. Met veel moeite hebben we ons ertoe kunnen zetten om deze optie aan te vinken. Onze missie vandaag is namelijk niet om de mooiste uitvoering te maken, maar de duurste.

Als je eenmaal het Night Series-pakket hebt aangevinkt kun je alleen nog maar kiezen uit zwart, wit of two-tone zwart-zilver. We kiezen natuurlijk dat laatste, want dat is een peperdure optie van € 21.175. Zwart is al de standaard kleur, dus feitelijk betaal je alleen 21 mille om het bovenste deel van de auto zilver te laten spuiten. Mercedes lacht zich natuurlijk rot, maar er zijn dus klanten die dit ervoor over hebben.

Interieur

Op het interieur kunnen we natuurlijk nog flink wat geld stukslaan. We gaan voor het Manufaktur-lederpakket, wat ons weer € 15.125 lichter maakt. En dan kiezen we ook nog voor kristalwit nappaleder, wat € 16.335 kost. Uiteraard kiezen we losse stoelen achterin (€ 4.538), want een achterbank is voor paupers. Het standaard Burmester-systeem is ook te min, dus kiezen we voor Burmester 3D Surround Sound tegen een meerprijs van € 4.900.

Verder bestellen we nog E-Active Body Control (€ 7.865) en verder alle kleinere opties die we nog tegenkomen. De totale schade? € 434.113. We hebben dus voor € 127.015 aan opties uitgegeven, op een auto die al niet kaal was. Voor dat geld hadden we gewoon een elektrische AMG GT 53 kunnen kopen… Maar dat is natuurlijk niet hoe een Maybach-klant denkt.

Mocht je zelf aan de slag willen met de configurator: leef je uit op de website van Mercedes!

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