Hoe duur kun je de vernieuwde BMW i7 maken?

We hebben de vanafprijzen van de vernieuwde BMW i7 al behandeld, maar zoals jullie weten: de vanafprijs is slechts het begin. Zeker bij de Duitse premiummerken.

Een goedkope i7 bestaat sowieso niet, want een ‘kale’ instapper kost al € 133.465. Maar onze missie van vandaag is om de i7 zo duur mogelijk te maken, dus we gaan voor de i7 M70 xDrive. Die is ook duurder dan de 740 met benzinemotor. De i7 M70 heeft 680 pk en daarvoor mag je € 195.740 aftikken.

Duur kleurtje

De M70 heeft al veel opties standaard, maar wees niet bang: je kunt zeker nog meer geld stukslaan op deze auto. Door een andere kleur dan wit te kiezen, bijvoorbeeld. Er is één kleur duurder dan alle andere dus die hebben we natuurlijk gekozen. Frozen Tanzanitblue III kost maar liefst € 14.495. Dat is echt heel prijzig, want een Individual Special Request-kleur kost maar de helft.















Lullige velgen zijn er niet bij op de i7. Je krijgt altijd minstens 20 inch en de M70 heeft standaard 21 inch velgen. Maar dat vinden we nog niet groot genoeg. Wij gaan voor de 22 inch velgen, waardoor we weer € 1.695 mogen aftikken.

Two-tone leer

Dan gaan we door naar de binnenkant. Op de M70 krijg je altijd Individual-leer, zonder meerprijs. En ja, de term ‘Individual’ is momenteel nog harder aan het devalueren dan de M-badge. Toch kunnen we de prijs nog wat opdrijven door two-tone leer te selecteren. Dat kost € 9.250, ook al krijg je gewoon hetzelfde leer.

Als je echt als een koning vervoerd wil worden moet je ook het Executive Lounge-pakket aanvinken. Dan krijg je extra luxe zetels achterin, met uitklapbare kuitsteun en hoodkussentjes. Dit is altijd in combinatie met het Executive Pack, waarmee je onder andere massage en stoelventilatie achterin krijgt. Als het Connoiseur Pack bestelt heeft ook je chauffeur stoelmassage en -ventilatie. Of jijzelf, als je chauffeur een keer ziek is. Deze drie pakketten kosten samen € 12.980.

De schade

Dan zijn we er nog niet. Bokers & Wilkens-audio? Katsjing, € 6.495. Elektrische portieren? Katsjing, € 1.595. Highway Assistant? Katsjing, € 1.495. En zo komen we onder de streep uit op € 246.410,50. Vergeet vooral niet die 50 cent.

Daarmee heb je een van de duurste EV’s die je kunt kopen. Deze i7 is zelfs duurder dan de nieuwe AMG GT 4-Door met alle opties. Alleen de Rolls-Royce Spectre en Mercedes-Maybach EQS zijn op dit moment duurder. En straks natuurlijk de Ferrari Luce.

Zelf spelen met de configurator van de i7? Dat kan op de website van BMW!

Stel Autoblog in als voorkeur op Google Discover