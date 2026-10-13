Zo gaan Europese automerken de Chinese EV's verslaan, en dat komt je bekend voor

Het zal je niet ontgaan zijn. De strijd tussen de Europese auto-industrie en de Chinese EV's is in volle gang, en van alle kanten vliegt het nieuws je om de oren. Maar volgens Reuters heeft Europa een truc gevonden die misschien wel gaat helpen in de strijd naar de overwinning. En nee, het is geen lijpe nieuwe tech of een mega accu. Wat het dan wel is? Nostalgie. Heel veel nostalgie.

Even terug in de tijd

Kijk, Chinese merken zoals bijvoorbeeld BYD en Geely groeien steeds harder en harder in Europa. En dat is ergens natuurlijk best logisch. Of je het leuk vind is wat anders, maar goed. De Chinezen komen met allerlei betaalbare auto's die propvol zitten met de nieuwste technologie. Daarnaast bouwen ze deze auto's ook nog eens bizar snel. Europese autobouwers kunnen wel hetzelfde gaan doen, maar daar win je geen klanten mee.

Dus hoe gaat Europa zich onderscheiden? Simpel. Nostalgie. Want als er iets is waar mensen een zwak voor hebben, is het terugdenken aan de good old days.

En dat zagen we natuurlijk al met de terugkomst van de elektrische Renault 5. De klassieker in een nieuw jasje is momenteel de bestverkochte EV van het middelgrote formaat in Europa. Zelfs ik vind hem leuk. En ja, als er iets succesvol is in Europees autoland ruikt iedereen dat.

Tijdens de Autosalon van Parijs presenteerde Citroën daarom een elektrische versie van de iconische 2CV. Volkswagen doet ondertussen iets vergelijkbaars met de elektrische ID. Polo, die natuurlijk teruggrijpt naar de gouden jaren van de Golf.

En dat is eigenlijk wel het leuke van deze strategie. Want China kan wel een EV gaan bouwen met snelle laadtijden, 15 schermen, lampjes en weet ik veel wat voor rare fratsen. Maar er is iets dat ze niet hebben. Een stukje Europese autogeschiedenis.

Vraag het maar een iemand die vroegah een Renault 5 of een Golf had. De emotionele waarde van zo'n naam krijg je niet zomaar uit een fabriek gerold. En dat is waarom het werkt. We grijpen allemaal terug naar nostalgie omdat dat ons terugbrengt naar toen het simpeler was.

Nostalgie alleen is niet genoeg

Hoewel dit natuurlijk een geweldige strategie is, moeten de Europese fabrikanten niet denken dat dit ook automatisch alles gaat veranderen. Volkswagen heeft bijvoorbeeld meegemaakt dat de belangstelling die er in het begin was voor de elektrische ID. Buzz later ook weer afnam. Prijs en actieradius bleken daarbij belangrijke struikelblokken.

Ook Volkswagen-designchef Andreas Mindt benadrukt dat merken echt niet alleen op leuke herinneringen kunnen teren. Want teruggrijpen naar de goede oude tijd wil niet zeggen dat niemand meer snel wil kunnen laden en goede technologie wil hebben.

Er moet dus een soort mix komen van oude uitstraling met moderne techniek. Want BYD kan dan wel een betere accu bouwen. Maar kan het geen Golf 3 GTI uit je jeugd terugbrengen.

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