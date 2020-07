Dit is hoe Tesla’s binnenkort door tunnels zoeven

Tunnelvisionair Elon Musk zoekt het lagerop met Tesla.

Elon Musk is een drukbezet man. Naast Twitteren, de autowereld revolutioneren en Amerikanen de ruimte in schieten doet hij ook aan het met het boren van tunnels. Deze activiteiten gebeuren onder de naam The Boring Company. Het handige van het hebben van meerdere bedrijven is dat je kruisbestuivingen kunt realiseren. Dat gaat Elon dan ook doen met The Boring Company en Tesla.

The Boring Company komt, in tegenstelling tot Tesla, niet dagelijks voorbij op Autoblog. Daarom even een korte introductie. Het bedrijf werd in 2017 opgericht als onderdeel van SpaceX. In 2018 werd The Boring Company zelfstandig. Het idee is om tunnels te graven als vervangen voor bovengrondse wegen. Volgens Musk is dit onvermijdelijk: om de verkeersproblemen op te lossen moeten auto’s ofwel gaan vliegen ofwel onder de grond gaan rijden. The Boring Company zet dus in op het laatste.

Zoals we gewend zijn van Elon Musk blijft het niet bij woorden. In de VS zijn er al diverse tunnels gegraven bij Los Angeles (waar het verkeer vooral een drama is) en Las Vegas. In mei werd de tweede tunnel in Las Vegas voltooid om mensen van en naar het Convention Center te brengen.

Het is niet de bedoeling dat Jan en alleman met zijn auto de tunnels in gaat rijden. Van A naar B komen gebeurt via autonome voertuigen. Je voelt hem al aankomen: dat is waar Tesla om de hoek komt kijken. The Boring Company laat nu weten dat de Tesla Model 3, Model S en Model X ingezet zullen worden in de tunnels. De auto’s zakken via een lift in de tunnel.

Het bedrijf meldt dat de Tesla’s met snelheden tot 240 km/u zullen rijden in de tunnels. Dit zal dus autonoom gebeuren. Daarmee wordt het eigenlijk een soort metro. Het verschil is alleen dat de Tesla’s niet om de haverklap stoppen, maar je direct naar je eindbestemming brengen.