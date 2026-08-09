Zo gaat Bentley elektrisch rijden toch emotioneel maken in de Torcal

Voor Bentley is een belangrijk moment aanstaande. Hun allereerste volledig elektrische auto wordt dit jaar onthuld. We weten dat het een soort mini-Bentayga wordt die luistert naar de naam Torcal. Verder worden er mondjesmaat dingen bekend gemaakt over de EV en Bentley gaat echt alles op alles zetten om het een bijzonder ding te maken. Tot 'wij begrijpen hier vrij weinig van' aan toe.

Een Bentley-EV moet natuurlijk wel iets bijzonders worden. Vandaar dat Bentley probeert om de emotie van autorijden toe te passen op manieren die, eh, ongewoon zijn. Zo deed het merk al een boekje open over het bijzondere geluid dat de auto gaat produceren. Nu gaat Bentley nog een stapje verder. De Torcal krijgt een rijmodus-selectie. Dat is niet baanbrekend, maar Bentley meent dat de manier waarop wel bijzonder is.

Spelen met je hersenen

Je kent de reguliere rijmodi voor auto's. Denk aan een Comfort, Sport en Eco wat je in de meeste auto's ziet. Vaak is de Comfort-stand de allround-stand waar de vering wat zachter is en de motor wat meer zijn tijd neemt. Sport maakt alles strakker en directer. Eco is gebaseerd op verbruik maximaliseren. Je kent het wel.

De Bentley Torcal heeft vier rijmodi die zijn ontwikkeld in samenwerking met hersenwetenschappers. Elke van deze standen is bedoeld om niet alleen de hardware aan te passen, maar te spelen met je hersenen en je zintuigen. Het komt erop neer dat de hele cabine van de auto verandert in hele subtiele dingen. Dat klinkt vaag en dat vinden wij ook, dus we leggen het even per stand uit om hopelijk wat begrip te kweken.

Comfort en 'Bentley mode'

Bentley Mode in de Torcal kunnen we kort over zijn. Dat is de standaardmodus voor 'alledaags rijplezier'. Comfort Mode is bedoeld om je ietwat te ontprikkelen. De verlichting van het dashboard wordt rustiger, de achtergrond van de schermen wordt rustiger en met de 'digital detox' wordt de informatie vanuit het scherm verminderd. Dit lijkt iets te zijn in de trend van de moderne Bentley-cabine waar het scherm kan wegdraaien om drie klokjes te tonen.

Sport

Zoals verwacht schakelt de Sport-modus in de Bentley Torcal alles om naar scherpte en immersie. Alles wordt strakker en directer, zo veel is duidelijk. De schermen en tellers laten enkel de nodige info zien die je wil bij het lekker sturen en het motorgeluid dan wel de muziek die je draait worden meeslepender. Dat soort dingen probeert Bentley op te scoren: dingen die je hersenen onderbewust meer stimuleren.

Refresh

Dat zien we ook bij de laatste modus, Refresh Mode. Dan wordt alles juist wat feller om je wat aandachtiger bij het rijden te houden. De airco krijgt een extra nadruk op frisse lucht binnenhalen. Volgens Bentley helpt dit in de Torcal bij het minder vermoeid maar wel rustiger autorijden. Een soort mobiele spa, en dat alles met één druk op de knop.

De selectieknop voor de rijmodi is helemaal à la Bentley, een soort kristallen bediening met die bijzondere ruitstructuur die je ook ziet in de koplampen. Eind september gaat Bentley het doek volledig trekken van de Torcal.

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