Deze EV-gewoonte gaat je straks in Brussel geld kosten

Iedere EV-rijder heeft er vast wel eens scheldend naar gekeken: een laadpaal die bezet wordt gehouden door een auto die al uren klaar is met laden. De bestuurder? Die zit waarschijnlijk lekker thuis op de bank met een biertje. Brussel vindt dat mooi geweest en komt met een oplossing. En ja, die heeft te maken met extra betalen.

Zes uur is de grens

Volgens The Brussels Times voert Brussel vanaf 1 oktober een zogenoemd rotatietarief in voor openbare laadpalen. Dat wil zeggen: elektrische auto's die langer dan zes uur hun stekker in het stopcontact laten zitten krijgen een toeslag van € 0,06 per minuut. Die regel geldt dagelijks tussen 09.00 en 22.00 uur.

Dat hele plan lijkt misschien een beetje streng, maar vergis je niet. Volgens netbeheerder Sibelga blijven auto's gemiddeld zes uur en dertig minuten aan een openbare laadpaal hangen. Terwijl een gemiddelde laadsessie van ongeveer 18 kWh in slechts twee uur en twintig minuten klaar is. Laat je je auto na die zes uur nog een uur extra staan? Dan kost dat je € 3,60. Blijf je twee uur te lang hangen, dan ben je € 7,20 kwijt. Jammer joh.

Laden is geen parkeren

Volgens de Brusselse overheid is het doel niet om EV-rijders extra geld af te troggelen, maar om de laadpalen die er zijn gewoon slimmer te gebruiken. Want zoals jullie hoogstwaarschijnlijk weten groeit het aantal elektrische auto's nogal stevig. Inmiddels is bijna één op de vier nieuw geregistreerde auto's in Brussel volledig elektrisch. Bij zakelijke auto's is dat zelfs 61 procent.

Daar komt ook nog eens bij dat veel Brusselaars helemaal geen eigen oprit of garage hebben. Daardoor zijn openbare laadpalen voor veel mensen de enige manier om hun auto op te laden.

Brussel is niet de eerste

De Belgische hoofdstad verzint deze maatregel trouwens niet zelf. In Antwerpen geldt al een vergelijkbare soort regeling waarbij je betaalt zodra je auto volledig is opgeladen maar de laadpaal bezet blijft houden. Gent rekent op zijn beurt € 3,60 per uur als een auto na het laden blijft staan.

Of deze aanpak ook echt verschil gaat maken, moeten we nog maar zien. Maar als je auto al urenlang vol is en je de laadpaal nog steeds bezet houdt, dan voelt een klein financieel duwtje misschien helemaal niet zo onredelijk. Toch?

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