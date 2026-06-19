Zo gaat het kabinet onze infrastructuur redden

Breaking news op de vrijdagmiddag in onze mailbox. Een ronkend persbericht van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat met als kop: Basis van onze infrastructuur moet op orde.

We begrijpen dat de 800+ fte aan woordvoering en communicatie experts in Den Haag ook iets te doen moet hebben na de Ministerraad en voor de vrijmibo, maar deze open deur is dus kennelijk reden voor een persbericht. De Ministerraad is bijeengekomen op vrijdag en na intensief overleg en vergaderen is het kabinet tot de conclusie gekomen dat "onze infrastructuur het fundament is van onze economie en daarmee onze welvaart. Het kabinet wil de basis van onze rijkswegen, spoorwegen vaarwegen en waterwegen weer op orde brengen." No shit Sherlock, het kan wél...

Nou lijkt ons dit een enorme open deur, maar het persbericht is twee kantjes lang, dus we duiken er toch wel even in. Want er gaan miljarden naar natuurherstel, weer eens 500 miljoen euro naar Oekraïne, de nieuwe NAVO-norm én de papieren stikstofcrisis kosten klauwen met geld. Benieuwd of er ook nog wat pecunia gevonden is voor onze infrastructuur.

Minister Karremans noemt doelen

Het kabinet zit er inmiddels meer dan 100 dagen, dus wordt het wel eens tijd om wat doelen te noemen. Minister Karremans zegt het eens hardop.

De Infrastructuur is het fundament onder onze samenleving en economie. Het brengt werknemers en ondernemers op hun werk, zorgt dat de schappen in de supermarkt gevuld zijn en beschermt ons tegen overstromingen. Ons doel is om de basis weer op orde krijgen. Daarvoor zijn scherpe keuzes nodig. Eerst onderhouden wat we hebben en daarna op een stevig fundament weer verder bouwen aan goede bereikbaarheid.

Gelukkig zit hij niet alleen op het ministerie. Hij wordt bijgestaan door Staatssecretaris Bertram. Ook zij mag haar zegje doen en doet een poging om de doelen wat concreter te maken. Er komt namelijk een afweegkader om die scherpe keuzes te maken. Dat moet perspectief bieden op een sterke infrastructuur in de toekomst. Wij waren in de veronderstelling dat we ooit al sterke infrastructuur hadden, maar dat is kennelijk verleden tijd. Bertram voegt er nog aan toe:

Het gaat dan om de hoofdnetwerken, maar ook om de bereikbaarheid in de regio. Denk aan het combineren van meerdere vervoerssystemen. Maar onze blik is ook gericht op alternatieve financiering, duurzaamheid, innovatie en het verminderen van regelgeving

Wat gaan ze doen?

Oké, de mooie teksten zijn eruit. Maar wat gaat er dan nu concreet gebeuren? Nou dit najaar komt het kabinet tot een concrete prioritering. Er wordt gekeken naar álle projecten binnen het Mobiliteits- en Deltafonds over de looptijd van beide fondsen tot 2040. Hierbij wordt rekening gehouden met wat juridisch al vastgelegd of verplicht is. Tegelijkertijd wordt gekeken waar projecten slimmer, sneller en goedkoper kunnen worden uitgevoerd en gaat het kabinet onnodige regels schrappen die nu in de weg staan van het bouwen van infrastructuur. Waar hebben we dat eerder gehoord?

Tja als Rob Jetten die tien nieuwe metaforische steden wil bouwen moeten die ook bereikbaar worden natuurlijk. Er is al geen stroomaansluiting voor die nieuwe woningen, er is geen stikstofruimte en op de toekomstige bouwkavels wordt nu nog geboert. Maar als er dan huizen komen moeten daar ook wegen naartoe. En we moeten ook de huidige infrastructuur niet vergeten te onderhouden. Dat hoorden we ook al van het vorige kabinet.

Dan volgt er nog wat wollige taal over "gebiedsgerichte aanpak" en "voorzieningen in de regio". Maak je maar niet direct zorgen, want de definitieve keuzes worden pas in het najaar gemaakt, eerst even op zomervakantie. We houden de mailbox in de gaten voor het volgende nietszeggende persbericht en we gokken op het inzetten van een werkgroep of onderzoekscommissie in het najaar die in kaart gaat brengen welke infrastructurele projecten nader moeten worden bestudeerd en of die dan wel of niet doorgang vinden. Voor je het weet is het 2027 en voor je het weet is dit kabinet al weer vertrokken. We gaan het zien!